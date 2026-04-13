ハライチ澤部『ぽかぽか』で声ガラガラ 理由明かす「ちょっと、きのう…」
お笑いコンビ・ハライチの澤部佑が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。冒頭では、自身の声が“ガラガラ”の理由を打ち明ける一幕があった。
【写真】声ガラガラの”理由”ハライチ澤部がサンシャイン池崎と2ショット
冒頭のトークでは、神田愛花から「きょう、声が裏返るね？」と向けられた澤部は「声も裏返りますね。ちょっと、きのう櫻坂46のライブで大声出しすぎちゃって」と笑顔で明かした。
テレ東系バラエティー『そこ曲がったら、櫻坂？』で、櫻坂46のメンバーと共演している澤部。同グループは、11・12日の2日間にわたり、MUFGスタジアム（国立競技場）にてデビュー5周年を記念する『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催し、2日間で計14万人を動員していた。
SNS上では「ニコニコしちゃった」「澤部さん（笑）！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】声ガラガラの”理由”ハライチ澤部がサンシャイン池崎と2ショット
冒頭のトークでは、神田愛花から「きょう、声が裏返るね？」と向けられた澤部は「声も裏返りますね。ちょっと、きのう櫻坂46のライブで大声出しすぎちゃって」と笑顔で明かした。
テレ東系バラエティー『そこ曲がったら、櫻坂？』で、櫻坂46のメンバーと共演している澤部。同グループは、11・12日の2日間にわたり、MUFGスタジアム（国立競技場）にてデビュー5周年を記念する『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催し、2日間で計14万人を動員していた。
SNS上では「ニコニコしちゃった」「澤部さん（笑）！」などといった感想が相次いで寄せられている。