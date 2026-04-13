『岡田を追え!!』岡田康太がモテまくるショートドラマ爆誕 森香澄、乃木坂46・一ノ瀬美空、風吹ケイらが“本人役”で登場【コメントあり】
縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」では、オリジナルドラマ作品『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』(全48話予定)を、20日午後7時より独占配信することが決定した。主演を務めるのは、人気YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の岡田康太。チャンネル登録者数85万人を突破し、東京・港区の家賃3万7千円のアパートに住んでいることでも話題となっている。
【写真】美女6人と同棲？本人役で登場する夢のショートドラマ
岡田に惹かれていく出演者も豪華な面々が勢ぞろい。「本人役」の森香澄、一ノ瀬美空(乃木坂46)、福田麻貴(3時のヒロイン)、風吹ケイ、NICO(平成フラミンゴ)。さらに、誰もが一度は夢に見る“昔から憧れていた近所のお姉さん”という設定のほぼ本人役で星野真里が登場する。
6人の美女から一斉に言い寄られ、ついには家賃3万7000円の六畳一間の部屋に7人で同棲するという事態までに発展。YouTubeとドラマの連動もあり「どこまでがリアルで、どこからがフィクションなのか？」現実とドラマの境界線がわからなくなる新感覚の恋愛ドラマとなっている。
岡田に突如として訪れる人生最大の「モテ期」、とまどいながらも複数の女性と同時に連絡を取り続けていると…ある騒動をきっかけに事態は急展開。美女たちに囲まれた奇妙で贅沢な日々の果てに、35歳の岡田が導き出した「愛」とは。
【出演者コメント】
■岡田康太
岡田康太役の岡田康太です。岡田の等身大の発言だったり動きにみんなが恋していくという話なんですけれども、元から素敵な皆さんが素晴らしく映っていて、ほんまにキュンとするシーンが盛りだくさんです。
岡田がいろんな人に好意を寄せられて翻弄されるシーンにも注目していただければなと思います。ぜひよろしくお願いします。
■森香澄
アドリブ満載でドラマよりもコントのような作品です。皆さんが想像する森香澄を3〜4倍ぐらいに誇張して演じてみました。私も配信が楽しみです！
■一ノ瀬美空さん(乃木坂46)
楽しみながら自然体で撮影できました。物語が進むにつれて変化する感情や空気感を大切に表現したので、ぜひ注目して見てください。
■福田麻貴さん(3時のヒロイン)
岡田康太の古参彼女、福田です！いつもの世界観のまま撮影していたのに、途中から絶対にない展開になるのが面白かったです。
■風吹ケイ
岡ちゃんのおうちに女性陣が集合するシーンは本当にすごい光景が広がっていました。私はセクシーに岡ちゃんを誘惑しています。出来上がりが楽しみです！
■NICOさん(平成フラミンゴ)
岡ちゃんと、いつか一緒にドラマに出たいと話していたので嬉しいです。本当に岡ちゃんへの想いが溢れるか心配していましたが、仕事を全うしました(笑)
■星野真里
ワクワクドキドキ先が読めないお話に参加させていただいて楽しかったです。女性陣達とどんなバトルが繰り広げられるのか、ぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。
【あらすじ】
港区の一等地にひっそりと佇む、家賃3万7千円の築古アパート。いつものようにYouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の撮影に勤しむ岡田康太の元に、突然DMが届く。森香澄からだ。YouTubeで共演をしたいとのことだったが…
これを皮切りに、乃木坂46の一ノ瀬美空をはじめ、女性たちが次々と彼のアパートを訪れ、猛烈なアプローチを開始する。その数、なんと6人。
カメラが回っている「動画の中の岡田」に恋をしているのか。それとも、カメラが止まった瞬間に見せる「素の岡田」に惹かれているのか。
物語は、実際のYouTube動画とも連動しながら進み、次第にエスカレートしていく女性たちの奪い合い。困惑しながらも「モテ期」を享受しようとする岡田だったが、事態は取り返しのつかない「恋」へと加速していく。
「これはYouTubeのネタか、それとも現実の告白か」
視聴者は、スマホ画面の中で展開される「嘘のような本当の恋」の目撃者となる。
最後に岡田が選ぶ運命の人は一体、誰なのか？
【写真】美女6人と同棲？本人役で登場する夢のショートドラマ
岡田に惹かれていく出演者も豪華な面々が勢ぞろい。「本人役」の森香澄、一ノ瀬美空(乃木坂46)、福田麻貴(3時のヒロイン)、風吹ケイ、NICO(平成フラミンゴ)。さらに、誰もが一度は夢に見る“昔から憧れていた近所のお姉さん”という設定のほぼ本人役で星野真里が登場する。
岡田に突如として訪れる人生最大の「モテ期」、とまどいながらも複数の女性と同時に連絡を取り続けていると…ある騒動をきっかけに事態は急展開。美女たちに囲まれた奇妙で贅沢な日々の果てに、35歳の岡田が導き出した「愛」とは。
【出演者コメント】
■岡田康太
岡田康太役の岡田康太です。岡田の等身大の発言だったり動きにみんなが恋していくという話なんですけれども、元から素敵な皆さんが素晴らしく映っていて、ほんまにキュンとするシーンが盛りだくさんです。
岡田がいろんな人に好意を寄せられて翻弄されるシーンにも注目していただければなと思います。ぜひよろしくお願いします。
■森香澄
アドリブ満載でドラマよりもコントのような作品です。皆さんが想像する森香澄を3〜4倍ぐらいに誇張して演じてみました。私も配信が楽しみです！
■一ノ瀬美空さん(乃木坂46)
楽しみながら自然体で撮影できました。物語が進むにつれて変化する感情や空気感を大切に表現したので、ぜひ注目して見てください。
■福田麻貴さん(3時のヒロイン)
岡田康太の古参彼女、福田です！いつもの世界観のまま撮影していたのに、途中から絶対にない展開になるのが面白かったです。
■風吹ケイ
岡ちゃんのおうちに女性陣が集合するシーンは本当にすごい光景が広がっていました。私はセクシーに岡ちゃんを誘惑しています。出来上がりが楽しみです！
■NICOさん(平成フラミンゴ)
岡ちゃんと、いつか一緒にドラマに出たいと話していたので嬉しいです。本当に岡ちゃんへの想いが溢れるか心配していましたが、仕事を全うしました(笑)
■星野真里
ワクワクドキドキ先が読めないお話に参加させていただいて楽しかったです。女性陣達とどんなバトルが繰り広げられるのか、ぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。
【あらすじ】
港区の一等地にひっそりと佇む、家賃3万7千円の築古アパート。いつものようにYouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の撮影に勤しむ岡田康太の元に、突然DMが届く。森香澄からだ。YouTubeで共演をしたいとのことだったが…
これを皮切りに、乃木坂46の一ノ瀬美空をはじめ、女性たちが次々と彼のアパートを訪れ、猛烈なアプローチを開始する。その数、なんと6人。
カメラが回っている「動画の中の岡田」に恋をしているのか。それとも、カメラが止まった瞬間に見せる「素の岡田」に惹かれているのか。
物語は、実際のYouTube動画とも連動しながら進み、次第にエスカレートしていく女性たちの奪い合い。困惑しながらも「モテ期」を享受しようとする岡田だったが、事態は取り返しのつかない「恋」へと加速していく。
「これはYouTubeのネタか、それとも現実の告白か」
視聴者は、スマホ画面の中で展開される「嘘のような本当の恋」の目撃者となる。
最後に岡田が選ぶ運命の人は一体、誰なのか？