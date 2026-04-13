開催：2026.4.13

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 7 - 2 [ロッキーズ]

MLBの試合が13日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとロッキーズが対戦した。

パドレスの先発投手はニック・ピベッタ、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。

1回裏、4番 マニー・マチャド 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでパドレス得点 SD 1-0 COL

2回裏、9番 フレディ・フェルミン 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでパドレス得点 SD 2-0 COL

4回裏、7番 タイ・フランス 2球目を打ってセンターへのホームランでパドレス得点 SD 3-0 COL

5回表、8番 ブレット・サリバン 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 SD 3-2 COL

5回裏、4番 マニー・マチャド 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 4-2 COL

6回裏、1番 ラモン・ラウレアーノ 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SD 6-2 COL

7回裏、3番 ジャクソン・メリル 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SD 7-2 COL

試合は7対2でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのデービッド・モーガンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はロッキーズのジミー・ハーゲットで、ここまで0勝1敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 08:04:20 更新