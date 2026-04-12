【殿堂入り】クックパッドで人気！ピザ用チーズで簡単シンプル！濃厚チーズクッキー

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.116】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

チーズの風味が濃い！簡単クッキーレシピ

チーズの風味を活かしたお菓子は、年代を問わず好きな方が多いもの。お菓子用のチーズではなく、どこのスーパーでも手に入るピザ用チーズで作れるレシピは、その手軽さで人気です。

今回はクックパッドで2700件以上のつくれぽが寄せられている、チーズクッキーのレシピをご紹介します。

つくれぽ2700件超の人気レシピ「濃＆簡単シンプル！チーズクッキー」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：バターとチーズをなめらかに混ぜる！



ポイント2：生地を冷やして棒状に整える！



溶かしバターにチーズを入れたら、バターが熱いうちに泡立て器でしっかり混ぜましょう。バターとチーズがなめらかに混ざると、口当たりがよく仕上がります。

薄力粉を加えて生地がまとまったら、棒状にととのえてラップで包み、冷凍庫に入れます。生地が熱くて棒状にまとまらない場合は、ざっくり成形した後に一度冷蔵庫で生地の熱をとり、再度きれいな形に整えてから冷凍庫に入れましょう。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「休みの日の定番手作りおやつになりました」「チーズのうまみがきいていて、おいしかったです」といった声がたくさん届いています。

家にある材料だけでぱぱっと作れるクッキーは、おうちで過ごす休日のおやつにぴったりです。材料がおうちに揃っていたら、このおいしさを体験してみませんか。