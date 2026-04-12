◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節 浦和―東京Ｖ（１２日・埼玉スタジアム）

東京Ｖが敵地で浦和と対戦し、１―１から突入したＰＫ戦を３―１で制して、埼玉スタジアムで初勝利を挙げた。

後半１分に浦和ＦＷ肥田野に先制点を許したが、同２９分にＦＷ染野がＰＫをゴール左へ決めて同点に追いつくと、１―１で突入したＰＫ戦ではＧＫ長沢が浦和の１人目、２人目のキックを左へ飛んで連続セーブ。東京Ｖは２人目の熊取谷が外したが、浦和の４人目も外し、最後は４人目の稲見が冷静に決めて勝利を決めた。

これで東京Ｖは、町田戦（２―２、ＰＫ４―３）、ＦＣ東京戦（０―０、ＰＫ４―２）含めてＰＫ戦で３戦全勝を記録している。町田戦ではＧＫマテウスが１本セーブし、ＦＣ東京戦、浦和戦ではＧＫ長沢が２本のセーブをマーク。キッカーも１３本中１１本成功させて、勝ち点を積み上げている。ＰＫ戦の勝因について、城福浩監督は「練習そのものに常にリアリティーを我々は追求しているので、それがパスコンであろうがロンドであろうが、５対５のミニゲームであろうが、紅白戦であろうが。ＰＫも最後の２日間は必ず練習していますけれども、必ずリアリティーというのを大事にしている。そういう意味では少し緊張感を持ってみんなが見ている前でＰＫを蹴ってきた選手たちと、守備に回るゴールキーパーの、日常の緊張感というのが少し成果に出ているかなと思います。ゴールキーパーコーチの分析というのも大きな助けになっていると思います」と話した。

これで埼玉スタジアムでは初勝利となったが、試合内容では劣勢の時間帯も多くあったこともあり、指揮官は「ＰＫ戦に持ち込めたのは、良くない時間の中でも、しっかり体を張って、追加点を取らせなかったことはポジティブだと思います。もちろん埼スタでやるというのはそれなりの圧力がある中で、選手はゴール前を含めて粘り強くやってくれたのはポジティブ。ＰＫ戦に持ち込めたことに対しては何も否定もしないというか、そこはよくやったと言ってやりたいんですけども、埼スタで勝ったと、これが言えるのか…という意味ではしっかりと９０分の中で、決着を付けられるようなチームにならないといけない」と引き締めた。