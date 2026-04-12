鈴木愛理が、メイド服にツインテールという装いで「可愛くてごめん」をカバー、視聴者を虜にするための徹底したこだわりを明かした。

【映像】メイド服＆ニーハイ姿で歌う鈴木愛理の「可愛くてごめん」

2026年4月12日（日）に「あざとくて何が悪いの？特別版」を放送。「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」では、『30時間限界突破フェス』放送を記念し、テレビ朝日で放送中の「あざとくて何が悪いの？」の人気企画、“あざとカラオケ”を5年ぶりにお届けします。番組で10代から40代の男女1,000人にアンケートを実施し、令和の新定番“あざとカラオケソング”TOP10をスタジオで発表。ランクインした楽曲のあざとい歌唱方法を、高い歌唱力を誇るJuice=Juiceの江端妃咲がVTRで歌唱紹介。スタジオゲストには中川安奈や、スタジオ初登場となるME:I（KEIKO、AYANE）、ONE N' ONLY（関哲汰）、リンダカラー∞ら豪華メンバーが参戦した。

第6位にランキングしたTikTok累計動画総再生数500億回を突破した「可愛くてごめん」（Honey Works）が紹介されると、そこにはツインテールでメイド服を着た鈴木愛理がカバーする様子が映された。

その映像に中川は「かわいい〜！」と絶叫。中川からどこを意識したかを問われると鈴木愛理は「あれはアニソンのカバーの番組だったので、アニメの中の主人公を意識して歌った」と説明。曲に出てくるメイド服やニーハイとかツインテールとかを全部仕込んだと言い、「あとカメラマンさんと仲良くすることを大事にしました」とにっこり。カメラワークさえも味方にするプロフェッショナルな姿勢に対し「プロだわ〜！」など絶賛の声が上がっていた。