脳出血で療養中のモデルで俳優の清原翔が､仲間との最新ショットを公開した｡

清原は１２日までに、自身のインスタグラムを更新。「ねるなえが来てくれたーニューキャップ手に入れた！」と記し、元欅坂４６で女優の長濱ねるらとのショットを披露｡ブラウンのキャップを被り、メガネ姿で笑顔を見せた清原の姿が公開された。

この投稿にファンからは「お似合いです」「素敵です」「もうみんなの弾ける笑顔が最高！！きよたんの投稿にいつも元気もらえます」「表情がどんどん豊かになってきていますね。」「笑顔見られるとホッとします」「やっぱりキヨたんは、かっこいい」「こんなにもたくさんの心が届けられる人は、なかなか居ません 今まで頑張ってきた事へのご褒美かな？」「みんな、めっちゃいい笑顔 新しいキャップも柔らかな表情もステキですね」などの声が寄せられている。

清原は２７歳だった２０２０年６月に脳出血で緊急手術。２３年２月３日には２年７か月ぶりのインスタで「感染症心内膜炎による脳出血で、２０２０年６月１２日に倒れ、３回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています」と説明していたが、最近は仲間との投稿が増えている。