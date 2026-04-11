お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が11日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演し、10日に千葉県浦安市の東京ディズニーシーを訪れたことを報告した。

同日夜は同園25周年を記念し、メディア関係者が多数、招待されていた。伊達みきお（51）は「昨日の夜、ディズニーシー25周年スパークリング・ジュビリー・プレビューナイトにご招待いただきまして」と話し、富澤たけし（51）も「ありがとうございます」と続いた。

強風に雨という悪天候だったが、伊達は「激しい雨で風もあったんですけど、そんな機会なかなかないので、楽しみにもしていたし、家族で行って参りました」と報告。「ディズニーシー、超楽しかったわ」と喜んだ。富澤はミッキーマウスと遭遇したそうで、「ミッキーが出てきた時のスター感」と驚いていた。

周囲には芸能人やその関係者だけで、伊達は「誰も帽子もかぶってない。野面で、テレビ局みたいになっている」と明かした。「いろんな方と会いましたよ。南原（清隆）さん、ご家族でいらしていたり。なかなかお会いする機会がないので。恵（俊彰）さんとか、Snow Manの子がいたり。ちゃんくぼ（元乃木坂46久保史緒里）もいましたね。山寺宏一さんもいたでしょう？」。そうそうたる来場者を明かした。ほか山田裕貴、西野七瀬夫妻も見たという。

富澤が「山寺さん、隣で飯食ってた」と話すと、伊達は「俺の後ろで飯食ってたのは、嵐の櫻井（翔）君」と明かした。

芸人たちとも顔を合わせたという。伊達は「横澤なっちゃんが家族でいたり。柳原可奈子ちゃんが家族でいたり。南海キャンディーズの山ちゃん（山里亮太）がご家族で来ていたり。しずちゃん（山崎静代）は会ってないわ。有吉さんご家族が来ていたり」と、見かけた芸能人をさらに列挙した。

家族連れだけに、テレビや出演作品とは違った芸能人の一面を見られたという。富澤は「みんな、お父さんとかお母さんだっているわけですよ。あれを見るのがおもしろい。手を繋いでいたりね。パパの顔なんですよね」と回顧。伊達も「子供さん抱っこしたりね」と、家族サービスぶりにほっこりしていた。

富澤は「伊達さんも見かけました」と明かした。伊達からすかさず「お前、見かけたら来いよ！」とツッコミが入ったが、富澤は「ちょうど食事を配膳されているところで、離れられないところだった。“ほらほら、伊達いるよ”って」と釈明。「そんなに珍しいものじゃないから、ミッキーマウスの方が珍しいじゃん？」といじっていた。