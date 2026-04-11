元AKB48河西智美、直筆美文字に注目集まる「可愛らしい字」「人柄の良さが滲み出てる」
【モデルプレス＝2026/04/11】元AKB48の河西智美が4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のために代筆したという手紙を披露し、反響が寄せられている。
【写真】28kg減話題の元AKB「人柄の良さが滲み出てる」美文字披露
河西は「今年のサンタさんへ 娘ちゃんに書いて！！と言われて指示通りに書き上げたお手紙となります。どうぞお納めください」と綴り、1枚の手書きメモを投稿。「サンタさんへ プッシュポップと、ねんどと、ミカンジュース、リンゴジュース ティアラとラプンツェルの大きいドレスください」と長女の純粋なリクエストが丁寧に記されている。河西は「3歳の欲しいもの可愛すぎて泣ける」「34歳の欲しいもの 家、車、時間、、、泣ける」と、自身の現実的なお願いをユーモアたっぷりに付け加えた。
この投稿には「可愛らしい字」「人柄の良さが滲み出てる」「いいお母さん」「きっと届きますね」「3歳のピュアなリクエスト、全力で叶えてあげたくなる」「河西さんの欲しいものリストがリアルすぎて首がもげるほど共感」「代筆した内容と心の声のギャップが最高に面白い」「メモだけど丁寧に書いてるのが愛」などといったコメントが寄せられている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
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◆河西智美、3歳長女の“サンタさんへの手紙”美文字で代筆
河西は「今年のサンタさんへ 娘ちゃんに書いて！！と言われて指示通りに書き上げたお手紙となります。どうぞお納めください」と綴り、1枚の手書きメモを投稿。「サンタさんへ プッシュポップと、ねんどと、ミカンジュース、リンゴジュース ティアラとラプンツェルの大きいドレスください」と長女の純粋なリクエストが丁寧に記されている。河西は「3歳の欲しいもの可愛すぎて泣ける」「34歳の欲しいもの 家、車、時間、、、泣ける」と、自身の現実的なお願いをユーモアたっぷりに付け加えた。
◆河西智美の投稿に反響
この投稿には「可愛らしい字」「人柄の良さが滲み出てる」「いいお母さん」「きっと届きますね」「3歳のピュアなリクエスト、全力で叶えてあげたくなる」「河西さんの欲しいものリストがリアルすぎて首がもげるほど共感」「代筆した内容と心の声のギャップが最高に面白い」「メモだけど丁寧に書いてるのが愛」などといったコメントが寄せられている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
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