猫が口にすると危険なフルーツ5選

人間の食卓によく並ぶフルーツの中には、猫の健康を損なう危険があるものが存在します。知らずに置きっぱなしにしないよう、どんなものがあるのか知っておきましょう。

1.ぶどう・レーズン

ぶどうやレーズンは、猫の体内に入ると中毒の危険性が高い果物です。特に腎臓に負担をかける恐れがあり、少量でも嘔吐や食欲不振、元気消失などの症状が見られることがあります。

犬ほど報告例は多くないものの、安全性が確認されていない以上は与えないのが基本です。キッチンやテーブルに置きっぱなしにしない配慮が求められます。

2.柑橘類（みかん・レモンなど）

柑橘類に含まれる精油成分やリモネンは、猫にとっては刺激が強い成分です。口にすると消化器症状を引き起こすことがあり、よだれや嘔吐、下痢につながります。

皮に含まれる成分の影響もあるため、たとえ口にしたのが果肉だけであっても注意が必要です。猫は柑橘の香り自体を嫌うことが多いので、無理に近づけないようにしましょう。

3.アボカド

アボカドに含まれる「ペルシン」という成分は、動物にとって有害となる可能性があります。猫の場合は、摂取すると嘔吐や下痢などの症状が見られることがあります。

果肉だけでなく、皮や種にも成分が含まれているため、調理中の取り扱いにも注意が必要です。「落としたものをそのままにしておかない」という意識が求められます。

4.いちじく

いちじくの果肉や樹液には、皮膚や粘膜を刺激する成分が含まれています。猫が口にすると、口内の違和感や炎症、よだれの増加などが見られることがあります。

触れただけでもかぶれる場合があるため、観葉植物として置いている場合も注意が必要です。できる限り、猫の生活範囲から離して管理することが安心につながります。

5.さくらんぼ（種・茎）

さくらんぼ自体の果肉は問題になりにくいとされていますが、種や茎には有害な成分が含まれています。誤って噛んでしまうと中毒症状を引き起こす可能性があります。また、小さな種は誤飲した際に消化管に詰まるリスクもあるため、与えないようにしましょう。

フルーツが猫に有害となる理由

猫の体は、人とは異なる代謝の仕組みを持っています。そのため、人にとって無害な成分であっても、猫には分解できず体内に蓄積してしまうことがあるのです。特に植物由来の成分や精油成分は、猫の肝臓や腎臓に負担をかける場合があるとされています。

また、甘味に対する感覚も人と猫とで異なり、猫は糖分の甘さを感じません。さらに、猫はフルーツを栄養源として必要としない点も特徴のひとつです。

「少しなら大丈夫だろう」と考えてしまいがちですが、体が小さい猫にとっては影響が出やすいため、与えない方が安心でしょう。

誤って食べてしまったときの対処法

万が一、猫が危険なフルーツを口にしてしまった場合は、食べたものの種類や量を確認し、異変の有無にかかわらず速やかに動物病院へ連絡してください。嘔吐や下痢、元気の低下、よだれの増加などが見られる場合は注意が必要です。

しかし、無理に吐かせようとするのはかえって危険なため、自宅での処置は控えましょう。その代わりに、食べた量や時間、症状の有無を確認し、できるだけ早めに動物病院へ相談してください。

特にぶどう類やアボカドなどは、症状が遅れて出てくることもあるため、「今は元気だから大丈夫」と判断せずに経過観察を続けることが重要です。

誤食を防ぐためにできる工夫

フルーツの誤食によるトラブルを防ぐために、猫の生活環境を見直しましょう。調理中や食事中に落としたものを放置しない、手の届く場所に置かないといった基本的な対策が効果的です。

また、直接猫に食べ物を与える習慣がある場合は、人の食事と猫の食事をしっかり分ける意識も必要となります。誤って口にしてしまうリスクを減らすことで、安心して暮らせる環境にしていきましょう。

「これは猫が食べても大丈夫なのかな？」と迷った時点で、与えないという判断ができると愛猫の命や健康を守ることになります。

まとめ

人間から見ると、フルーツには健康的なイメージがありますが、猫にとっては体に負担となるものも少なくありません。特にぶどうや柑橘類、アボカドなどは中毒を引き起こす危険が高いため注意が必要とされています。

万が一猫が危険なフルーツを口にしてしまった場合は、無理な処置をせず、症状の有無を確認しながら早めに相談することが大切です。

日頃から食べ物の管理を徹底し、「与えないことが安全につながる」という意識を持つことが、愛猫の健康を守る第一歩になります。

(獣医師監修：葛野宗)