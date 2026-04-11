「巨人３−２ヤクルト」（１０日、東京ドーム）

にこやかな笑みを浮かべながら、巨人・竹丸は２勝目をかみしめた。仲間に感謝する白星だ。要所を締め、最少失点でいけた要因は明快だった。「バックに助けてもらったのと、あのトリックプレーが結構大きかったかなと思います」。冗談が飛び出すほどの充実感だった。

ポイントは２点リードの四回だ。１点を返され、なおも２死一、二塁のピンチを背負った。打席の赤羽と対峙（たいじ）する。その５球目だった。軸足が滑り、バランスを崩しながらも何とか投球。大きくそれるも、岸田が捕球。三盗を狙ったオスナを刺すという、竹丸自身も初体験の珍プレーで難所を切り抜けた。

試合後には「あれは狙ってやりました」とニヤリ。即座に「あれは軸足が滑って、とりあえず投げなきゃいけない」と懸命なプレーだったことを明かし、「引っかかってあんな感じになったことはあって、あれでランナーがアウトになったのは初めてです」と続けた。

「これだけ打たれたので負けてもおかしくなったけど、うまく粘れたので、そこはすごいよかったかなとは思います」

前回登板は「珍しい」と言うほど５四死球を出して自滅。「前回は逃げ、逃げ」だったところから「打たれる分にはしょうがない」と、これまで貫いてきた原点に立ち返ってマインドを修正。崩れかけた体勢でも、揺らぎかけた心でも前に進むことは止めなかった。迷いを振り切った先に、次の景色が待っている。