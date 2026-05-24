公式Xで発表日本バレーボール協会は23日、ビーチバレー公式Xでジャパンツアー名古屋大会碧南ラウンドにおいて、携帯電話を含むすべての機器による写真・動画撮影を、男女を問わず全面禁止とすると発表した。観戦エリア外からコートを撮影する行為についても禁止対象とした。投稿では「ジャパンビーチバレーボールツアー（BVT1）では、これまで写真・動画撮影およびSNSへの投稿について、一定の条件のもと認めてまいりました。