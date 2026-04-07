痛恨のオウンゴールが、イングランドのフットボールシーンで話題を呼んでいる。イギリスメディア『THE Sun』は、「イングランドU-21代表スターの恐ろしいオウンゴール、Sky Sportsの解説者も『説明できない』と絶句」と見出しを打ち、プレストンに所属するDFティエリー・スモールの衝撃的なミスを報じた。現地４月６日に行なわれたチャンピオンシップ（イングランド２部）第41節で、プレストンはホームでQPRと対戦。後半開始