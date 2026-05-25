5月上旬、映画館への飲み物の持ち込みをめぐり、Xで議論が起こった。 「館内で販売されている飲料が体質に合わず、水筒を持ち込まざるを得ない」という趣旨の投稿に対し、映画館が公式サイトなどで飲食物の持ち込みを禁止していることなどを挙げながら、批判する声が相次いだのだ。 また、多くの映画館では、本編上映前の劇場マナーCMで「スマホの電源を切る」「前の席を蹴らない」などと並べて「館外から飲食物を持ち込