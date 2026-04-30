6回先頭の打席でスミスの下半身付近にファウルが直撃【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板した。ウィル・スミス捕手を襲った痛烈なアクシデントが話題となっている。痛がるスミスに対してフレディ・フリーマン内野手が塁上で大笑いする光景に、SNS上では「フリーマン笑いすぎw」などと笑顔が広がった。注目のシ