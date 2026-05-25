犬や猫39匹を劣悪な環境で飼育し、必要な治療をしなかった疑いで、動物愛護団体代表の女が逮捕された。自宅には病気や外傷のある犬や猫19匹のほか、少なくとも30匹以上の死骸が放置されていた。保護活動の裏で多頭飼育崩壊か20日、カメラがとらえたのは、うつむき加減で東京・品川区の荏原署に入っていく丸ノ内留実容疑者（47）。犬や猫39匹を劣悪な環境で飼育し、必要な治療をすることなく虐待した疑いが持たれている。「動物愛護