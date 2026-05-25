当時17歳の女子高校生Aさんが、北海道旭川市の景勝地「神居古潭」にある吊り橋から転落し、亡くなった事件。Aさんを死なせたとして起訴されている内田梨瑚被告（23）の公判が、5月25日からついに始まる。【写真を見る】「ラーメンすする写真アップ」でキレた内田被告が自撮りする様子。不倫疑惑が報じられた警部補Xとのバーでのツーショット写真争点と見られるのは、内田被告が「殺人の実行行為」を行ったか否か、さらに事件前