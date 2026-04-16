レッドソックス―ツインズ米大リーグで、今季からABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）が導入された。14日（日本時間15日）に行われたレッドソックス―ツインズ戦では、打者が明らかなストライクをABSを用いてチャレンジ。米識者がこの“無駄遣い”を取り上げると、日本のファンからも「これは恥ずかしい」などの声が上がっている。5点を追うレッドソックスは6回1死から吉田正尚外野手が左前打で出塁。続くモナステ