「名探偵コナン」3D映像が渋谷・梅田で放映決定 劇場版最新作の世界観を表現
【モデルプレス＝2026/04/10】2026年劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開と、4月8日に発売される原作者・青山剛昌氏によるコミックス第108巻の発売を記念し、「名探偵コナン」の3D映像が4月10日〜5月10日の期間中に東京・渋谷の109フォーラムビジョンおよび大阪・梅田のdipビジョンにて放映されることがわかった。
【写真】「名探偵コナン」3D映像放映イメージ
本映像は「渋谷／梅田のみなさんこんにちは！」という呼びかけとともに江戸川コナンが登場し、画面から飛び出すような立体演出を楽しめる、当ビジョン限定のオリジナルコンテンツ。最新作「ハイウェイの堕天使」の世界観にあわせ、羽が舞い散る印象的な演出を取り入れ、作品の持つスリリングな雰囲気を3Dで表現している。30秒のオリジナル映像は、期間中に1時間あたり複数回放映予定。（modelpress編集部）
所在地：東京都渋谷区神南1-23-10（MAGNET by SHIBUYA109壁面）
放映時間：9時〜24時（15時間）
※今回のオリジナル映像は、2026年4月10日（金）から5月10日（日）までの期間中、1時間あたり複数回放映予定。
所在地：大阪府大阪市北区芝田1-1-26
放映時間：7時〜23時（16時間）
※有音時間は平日9時〜20時、土日祝10時〜20時／毎時30分が有音
※今回のオリジナル映像は、2026年4月10日（金）から5月10日（日）までの期間中、1時間あたり複数回放映予定。
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【写真】「名探偵コナン」3D映像放映イメージ
◆「名探偵コナン」3D映像が放映決定
本映像は「渋谷／梅田のみなさんこんにちは！」という呼びかけとともに江戸川コナンが登場し、画面から飛び出すような立体演出を楽しめる、当ビジョン限定のオリジナルコンテンツ。最新作「ハイウェイの堕天使」の世界観にあわせ、羽が舞い散る印象的な演出を取り入れ、作品の持つスリリングな雰囲気を3Dで表現している。30秒のオリジナル映像は、期間中に1時間あたり複数回放映予定。（modelpress編集部）
◆渋谷・109フォーラムビジョン詳細
所在地：東京都渋谷区神南1-23-10（MAGNET by SHIBUYA109壁面）
放映時間：9時〜24時（15時間）
※今回のオリジナル映像は、2026年4月10日（金）から5月10日（日）までの期間中、1時間あたり複数回放映予定。
◆梅田・dipビジョン詳細
所在地：大阪府大阪市北区芝田1-1-26
放映時間：7時〜23時（16時間）
※有音時間は平日9時〜20時、土日祝10時〜20時／毎時30分が有音
※今回のオリジナル映像は、2026年4月10日（金）から5月10日（日）までの期間中、1時間あたり複数回放映予定。
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