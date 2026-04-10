4月9日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第6話で、スタジオ見届け人を務める俳優・桜田通の情熱的すぎる恋愛観が明らかになり、共演者たちを驚かせた。

【映像】桜田通の熱すぎる愛情表現

本作は、結婚に踏み出せないカップルが「結婚か、別れか」の究極の選択を迫られる7日間の旅を描く番組。作中のカップルによる「話し合いの前の不意打ちハグ＆キス」のシーンから、スタジオでは日々の愛情表現についてのトークへと発展した。

「通先生はどう？」と話を振られた桜田は、「僕は結構、毎日毎日……明日が保障されてると思ってない人生で生きてるので、絶対に後悔したくない」と自身の死生観を交えながら、愛する人への並々ならぬ想いを真剣な表情で語り始めた。

さらに桜田は、「ハグしたくなったら絶対するし、キスしたくなったら絶対しますね。何かあった時に、昨日何でしなかったんだろう？って思いたくないので」と熱すぎる毎日ハグ＆キス宣言。これには藤本美貴も「へえー！じゃあ恥ずかしいとかじゃなくちゃんと愛情表現するってことですね」と感心しきりだった。

一方、ヒコロヒーは「いやいやいやできないっすね」と全否定。急に両手を広げて抱きしめられたら「何事なん？ってなって笑ってまうかも」と照れ隠しを見せ、桜田の情熱的な振る舞いにすっかりタジタジの様子を見せていた。