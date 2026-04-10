【30MS オプションヘアスタイル＆フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年4月11日 価格：2,750円 ジャンル：プラモデル サイズ: 西城樹里(全高約155mm) 有栖川夏葉(全高約161mm) ※ボディパーツ「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1・2[カラーA]」使用時

BANDAI SPIRITSはガールズプラモデルブランド「30 MINUTES SISTERS」（以下、「30MS」）とアイドル育成シミュレーションゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のコラボ最新キット「30MS オプションヘアスタイル＆フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)」を2026年4月11日に発売する。

2023年よりコラボキットが展開され、「イルミネーションスターズ」、「アルストロメリア」、「L'Antica（アンティーカ）」、「Straylight（ストレイライト）」に続き、2026年1月からは「放課後クライマックスガールズ」の5人が展開されている。

「園田智代子」と「杜野凛世」のセットに続き、今回は第2弾として「西城樹里」と「有栖川夏葉」のヘアスタイルパーツとフェイスパーツが商品化。

本キットは別売りの「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーA]」と「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ2[カラーA]」を組み合わせることで、西城樹里と有栖川夏葉をそれぞれライブ衣装をまとった姿にすることができる。

30MSシリーズで再現された西城樹里（左）と有栖川夏葉（右）

今回は30MSシリーズで再現された西城樹里と有栖川夏葉の魅力をお伝えしていく。

ボーイッシュな西城樹里と社長令嬢の有栖川夏葉

商品に触れる前に「西城樹里」と「有栖川夏葉」と彼女たちが所属するユニット「放課後クライマックスガールズ」について説明したい。

ユニット「放課後クライマックスガールズ」は個性と個性がぶつかり合う全力系アイドルユニット。メンバーは小学生の小宮果穂、高校生の園田智代子、西城樹里、杜野凛世、大学生の有栖川夏葉の5人で、全身全霊でアイドル道を突き進む彼女たちの最高潮（クライマックス）の姿が魅力のユニットとなっている。

ゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』では初期から活躍しているユニットであり、デビュー曲「夢咲きafter school」をはじめ、「快盗Vを見逃すな」など最高潮に盛り上げる楽曲や「よりみちサンセット」、「拝啓タイムカプセル」など放課後の名残惜しさを感じさせる楽曲を展開している。

西城樹里はボーイッシュでクールな女の子。言葉遣いが乱暴なので人に怖がられることが多いが、根は純情で、素直になれないタイプ。「放課後クライマックスガールズ」内では園田智代子と同学年の高校2年生。

有栖川夏葉は裕福な家庭に生まれた社長令嬢。自信家であり、トップアイドルになるため日々鍛錬を積んでいる。「放課後クライマックスガールズ」内では最年長の大学2年生。

「30MS オプションヘアスタイル＆フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)」パッケージ

八重歯や髪の流れまでこだわりの造形

「30MS オプションヘアスタイル＆フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)」のランナーを確認していこう。

ランナーの合計は7枚。西城樹里と有栖川夏葉のヘアスタイルを再現できるパーツが収録された多色成型ランナー1枚と、それぞれのフェイスパーツが収録されたランナー計4枚、首元パーツを収録したランナー2枚となっている。

特に目を引くのはやはり、有栖川夏葉の鮮やかなロングヘアのパーツだ。ボリュームはもちろん、ウェーブなどの派手な造形がしっかりと感じられるものになっている。西城樹里のショートヘアも造形がしっかりと入っているので、立体感ある仕上がりとなっている。その他、「ビヨンドザブルースカイ」衣装に合わせた髪飾りパーツが収録されている。

フェイスパーツも、西城樹里らしいクールな笑顔と素直になれず照れたような表情、そして有栖川夏葉らしい自信に溢れた笑みと余裕を感じるウィンク顔となっている。

HS-L1/HS-L2。多色成型ランナー

FS-L1、FS-L2、FS-L5。西城樹里のフェイスパーツ

FS-L3、FS-L4、FS-L6。有栖川夏葉のフェイスパーツ

最初に組み立てるのは、西城樹里と有栖川夏葉のフェイスパーツへの口元パーツのはめ込みからとなる。

西城樹里のフェイスパーツはどちらも裏側に別パーツをはめ込むのだが、かなりこだわりを感じる造形となっている。笑顔は口の端が片方上がった口元となっている。そして、もう一つの口を開けたフェイスパーツは口内と八重歯でパーツ分けされており、重ねることでちらっと見える八重歯が表現されている。

有栖川夏葉のフェイスパーツは笑顔が別パーツをはめ込む形となっており、ウィンク顔はタンポ印刷となっている。タンポ印刷も存在感あるまつ毛のディテールをしっかりと表現している。

頭部はそれぞれ、後頭部、基部、横髪、前髪で構成されている。

西城樹里は、ショートヘアながら細かくパーツ分けされている。別パーツ化された襟足、立体感ある前髪などボーイッシュなヘアスタイルを表現しつつ、パーツの細分化で西城樹里のイメージをしっかりと再現している。

有栖川夏葉も目を引くロングヘアが表現されている。後ろ髪はもちろんのこと、正面から見ると左右で髪のボリュームが異なり、それを表現するため、髪がふわっと広がったものから耳の後ろに流すようなスマートな造形までを組み合わせて、複雑なヘアスタイルが見事に表現されている。

また、それぞれ髪飾りなしのパーツも付属し、ヘアアレンジもできる。

【西城樹里 頭部パーツ】

髪飾りなしのパーツも付属。好みに合わせてヘアアレンジができる

【有栖川夏葉 頭部パーツ】

髪飾りなしのパーツも付属。好みに合わせてヘアアレンジができる

西城樹里と有栖川夏葉を再現するには、それぞれ別売りのボディパーツが必要となる。

西城樹里の場合、「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーA]」、有栖川夏葉の場合は「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ2[カラーA]」が対応ボディとなっている。

30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーA]

30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ2[カラーA]

「30MS オプションヘアスタイル＆フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)」の取扱説明書には、それぞれに対応した胸部と脚部の記載があるので、これを参考にすることで西城樹里と有栖川夏葉のイメージに近いスタイルを再現することができる。

西城樹里

有栖川夏葉

次のページでは完成した「西城樹里」と「有栖川夏葉」の可動やポージングを紹介していく。

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