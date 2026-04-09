BE:FIRST、フィリピン人気ボーイズグループ・SB19のマニラ公演にゲスト出演決定
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、フィリピンを代表するボーイズグループ・SB19のマニラ公演にスペシャルゲストとして出演することが決定した。
【写真】フィリピンを代表する人気ボーイズグループ・SB19
同公演は、18日にフィリピン・マニラのSMDC Festival Groundsで開催される。SB19のツアーは世界各地で開催され、すべての公演がソールドアウトとなってる。中でも今回の公演はSB19にとってホームカミング公演となり、大きな注目を集めている。
両グループは、3月に開催されたイベント『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』Day3にて、コラボレーション楽曲「Toyfriend」をサプライズ披露した。同ステージの模様を収めたパフォーマンス動画は、アジアを中心に反響を呼び、各種SNSや動画プラットフォーム上でバイラルを起こすなど、国境を越えた注目を集めた。また、同公演で初披露されたBE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」にも海外からの反応が相次ぐなど、アジア圏を中心に関心の広がりを見せている。今回の公演でどのようなステージが展開されるのか、注目が集まる。
なお、BE:FIRSTは5月16日、17日に自身最大規模となる東京・味の素スタジアムで『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the BE:ST』の開催も控えている。
【写真】フィリピンを代表する人気ボーイズグループ・SB19
同公演は、18日にフィリピン・マニラのSMDC Festival Groundsで開催される。SB19のツアーは世界各地で開催され、すべての公演がソールドアウトとなってる。中でも今回の公演はSB19にとってホームカミング公演となり、大きな注目を集めている。
なお、BE:FIRSTは5月16日、17日に自身最大規模となる東京・味の素スタジアムで『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the BE:ST』の開催も控えている。