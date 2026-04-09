深田晃司が監督・脚本を務める松たか子主演映画『ナギダイアリー』が、5月12日から開催される第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。

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『淵に立つ』でカンヌ国際映画祭ある視点部門の審査員賞を受賞し、その後も『本気のしるし〈劇場版〉』がオフィシャルセレクションに、『恋愛裁判』がカンヌ・プレミア部門に選出されている深田監督。本作で2年連続4度目のカンヌ正式出品にして、初のコンペティション部門選出となった。主演の松、共演の石橋静河、松山ケンイチにとっても、出演作が初めてカンヌに選出される作品となる。

本作は、第39回岸田國士戯曲賞を受賞した平田オリザの代表作『東京ノート』に着想を得て、深田監督自らがオリジナル脚本を執筆したもの。同作の精神を受け継ぎながらも、岡山県奈義町をモデルとした架空の町「ナギ」を舞台に新たな物語を紡いでおり、企画の立ち上げから9年の歳月を経て完成した。

物語の主人公は、自然豊かな町「ナギ」で近くの山から切り出される木を使い、ひとり彫刻を作る寄子（松たか子）。ある日、東京と台湾で建築家として活躍してきた友梨（石橋静河）が数日間の休暇をとり、別れた夫の姉である寄子のもとを訪れる。妻を亡くした寄子の幼なじみの好浩（松山ケンイチ）、そして息子の春樹とその親友の圭太――人々との出会いは、日常に小さな揺らぎをもたらしていく。やがて、彫刻のモデルを毎晩つとめるなかで寄子の知られざる喪失に触れ、友梨にも変化が起きていく。

公開された特報映像では、「ちょっと美人すぎない？」と作品の前で言葉を交わす彫刻家の寄子と、モデルを務める友梨の気心知れたやり取りが収められている。寄子の幼なじみ・好浩や自然豊かな風景も映し出されている。

ティザービジュアルには、彫刻を制作している主人公の寄子と、彼女と向き合う友梨の姿が切り取られ、その背景にはナギでの日々を想起させる写真が重ねられている。場面写真でも創作中の寄子の様子が確認できる。

また、本作の海外セールスはフランスの大手セールスカンパニーMK2が担当しており、すでにフランスや台湾など12を超える国と地域での公開が決定している。

コメント松たか子『ナギダイアリー』が、海を超えて、歴史あるカンヌ国際映画祭のスクリーンにかかること、大変嬉しく思っております。現地でご覧になっていただく皆様に、なにかを感じをもらえることを祈っています。ささやかな、ダイアリーではあるのですが……。まだ、なんというか、実感がないのですが。でも、嬉しいです。

石橋静河『ナギダイアリー』に友梨という役を通して参加できたこと、また今回カンヌという大舞台でお披露目ができることがとても嬉しいです。深田監督が描いた今回の物語は、さまざまな社会問題が散りばめられていて、それが何気ない会話に大きく深みを持たせているのだと思います。岡山県奈義町の美しい景色の中、皆で紡いだこの物語が世界中の人に届くと思うと、待ちきれません。

松山ケンイチ深田監督は絶対に行くだろうと思っていました。おめでとうございます。この作品は岡山県奈義町で撮影されています。日本には奈義町をはじめ様々な地域に美しい景観や自然があり、その地に住む方々も地域の美しさに呼応するように美しさを持っているように思います。奈義町でもそうだったように旅人のように訪れた僕たちも沢山心を動かしてもらいました。是非映画を通して日本の様々な地域の美しさを実際に訪れて体験していただきたいと思います。

深田晃司（監督）『ナギダイアリー』の映画祭選出、光栄に思います。松たか子さん、石橋静河さん、松山ケンイチさん、川口和空さん、藤原聖さんら俳優たちの活き活きと生きる姿、手練れのスタッフによる上質な仕事の成果を世界中の人々に見てもらえることに、とてもわくわくしています。私は映画祭をよく魚市場に例えます。そこには獲れたての新鮮な魚たち=映画たちが並び、自分の店にあった作品を探しに世界中から映画を愛する人たちが集まります。ご縁あって、岡山県奈義町産の映画は南フランスの港町の網に引っかかりました。山あいで獲れたこのちょっと珍しい魚を市場の棚に並べようと思った漁師たちの目利きに感謝しています。一方で当然ですが、映画の価値は映画祭のみでは計れません。網にかかった魚とうまいこと網をかいくぐった魚、どちらがより美味しいかなんて簡単に決めてかかれることではありません。ぜひ皆さんご自身で味わってお口に合うか確かめて頂ければ嬉しいです。最後に。この映画作りを長年にわたり支えてくださった奈義町の皆さんに最大級の感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました。（文＝リアルサウンド編集部）