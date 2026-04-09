NPBエンタープライズなどは9日、メキシコ・メリダで開催される「第7回 WBSC U-15 ワールドカップ」（9月25日〜10月4日）に出場する侍ジャパンU-15日本代表選手をインターネット上で募集すると発表した。デジタルトライアウトで第1次審査・選考を実施。最終選考会を経て、代表選手を決める。

応募条件は、「U-15 ワールドカップ」の使用球が硬式球のため、日本リトルシニア中学硬式野球協会、日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）、全日本少年硬式野球連盟（ヤングリーグ）、日本ポニーベースボール協会、九州硬式少年野球協会（フレッシュリーグ）に所属し、日本国籍を有すること。生年月日が2011年1月1日から2013年12月31日の選手になる。

さらに、侍ジャパンU-15日本代表選手にふさわしい優れた野球技術を持っている選手、短期間のチーム活動においても自分自身の力量を発揮し、チームに貢献できる選手、クリア条件の項目のうち、1つ以上該当していることを条件とする――としている。クリア条件は「50メートル走6.9秒以下」「球速120キロ以上」「遠投80メートル」「特筆すべき技能（投手・打撃・守備など）を持っていること」になっている。

希望者は侍ジャパン公式サイト内「U-15 デジタルチャレンジ特設ページ」（https://www.japan-baseball.jp/jp/summary/15u_tryout/2026/）へアクセス。応募フォームに必要事項を記載のうえ、動画をアップロードする。応募期間は4月16日午前10時〜5月7日正午となっている。

第1次選考・審査をクリアした選手による最終選考会（実技）は、6月13日と同20日に実施予定。代表候補選手を6月下旬、代表選手を7月下旬に決定する予定だ。上記5団体に登録されている選手は約5万4000人。どんな選手が選ばれるか、注目される。

大会には日本、米国、キューバ、ドミニカ共和国など計12か国・地域が参加する。中学硬式野球チーム「ジャイアンツ U15 ジュニアユース（多摩川ボーイズ）」代表の大森剛氏が監督を務め、井端弘和氏が率いた2024年大会に続く連覇を狙う。（First-Pitch編集部）