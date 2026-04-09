大人びたルックスで注目を集めているギャルモデルのるみな（12）が、中学校に入学したことを報告。黒髪すっぴん姿に反響が寄せられている。

【映像】「30オーバーに見える」など “炎上”した小学校卒業式での写真や入学式の姿

小学生ギャルメディア「KOGYARU」の読者モデルをしているるみなは、2025年11月にはABEMAのバラエティー番組「ななにー 地下ABEMA」に“年齢不詳の美女”として出演し、その大人びたルックスが話題になっていた。

2026年3月19日に更新したXでは「小学校卒業しました。入学式の時は120cmしかなかった身長も、今では154cmに。大きくなったなぁ」とコメントし、ド派手なピンクのセーラー服姿をアップ。「かわいい〜〜」「綺麗で大人っぽすぎてびっくりしました」など絶賛の声が寄せられた一方、「小学校の卒業式でこの服はないだろ」「若さのいかし方が完全に間違ってる。これでは下手したら30オーバーに見える」といった声もあった。

雰囲気がガラリと変わった中学校入学式の姿に反響

4月7日の投稿では中学校に入学したことを報告。「あの炎上卒業式からおよそ20日後…。きょうは入学式でした。黒髪すっぴんにしたら30代のお母さん感なくなった？勉強もギャルも両立して頑張ります」とつづり、雰囲気がガラリと変わった姿を披露。

この投稿にファンからは、「すごい、めっちゃ変身しましたね」「全然30代じゃない！ちょっぴり大人っぽいお顔だけど可愛い！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）