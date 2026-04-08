今年も全国からおいしいものが勢ぞろいです。



長野市の百貨店では、8日から全国のおいしいものを集めたイベントが始まりました。



店員「ご試食どーぞいかがですか？」



8日から、長野市の「ながの東急百貨店」で始まった「シューイチ全国うまいもの博」。

北海道や東京など15都道府県の自慢の味が集まり、会場には初出店6店舗を含む30店舗が並んでいます。





こちらの女性たちが試食しているのは…北海道のおみやげとして人気のバタースコッチキャンディ。思わずザクザクとかみたくなってしまう新感覚のキャンディで、「うまいもの博」初出店です。長野市から（30代）「おいしかったです。食べやすくて。」長野市から（20代）「ふだん行けない所とか遠い所のおいしいものをいっぱい食べられて、買えるし、うれしいです」長野市から（70代）（きょうは、財布のひもはどうでしょう？）「こういう時はちょっと緩めて」こちらの女性が握りしめていたのはお目当ての商品リスト！今回は、ピザやスイーツなど7つの商品を狙っていました。リポート「見てください。蜜たっぷりです！」注文すると、その場で、代々伝わる蜜をかけてくれる大学芋。リポート「いただきます。（蜜が）すごい。外はサクッとするんですけど中のお芋はほくほくでしっとりしてるんです」ほかにも、東京・恵比寿で行列が出来るタルト専門店が作ったザクザク食感のクッキーや…ボタンエビやカニなど豪華9種類の海鮮が乗った豪華な弁当。それに東京・銀座の和牛専門店のローストビーフを使った贅沢な寿司など見るからにおいしそうな商品が並んでいます。全国の人気の味を集めた「シューイチ全国うまいもの博」は4月14日まで開かれています。