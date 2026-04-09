「可愛い」「美男美女」「そういうことだったんですね」元日本代表DFが女優妻の誕生日を報告
ファジアーノ岡山の元日本代表DF立田悠悟が8日に自身のインスタグラム(@yugo.tatuta)を更新し、妻で女優の松宮なつさんの誕生日を報告した。
立田は「今日は妻の誕生日 いつも支えてくれて本当にありがとう」と感謝のメッセージ。続けて「2人で目標達成出来るように頑張っていこうね happy birthday #48」と綴り、妻の写真を掲載している。
コメント欄では「可愛い」「なんと素敵なご夫婦 美男美女ですね」と称賛の声が送られたほか、立田が岡山で背負う48番について「48にした理由って奥さんの誕生日だからか、さすが立田選手です」「背番号の意味はそういうことだったんですね!!ステキ」といった反応も寄せられた。
立田は過去に清水エスパルス、柏レイソルでプレーし、2025年から岡山に所属。同年11月に松宮さんとの結婚が発表され、今季から背番号48に変更していた。
立田は「今日は妻の誕生日 いつも支えてくれて本当にありがとう」と感謝のメッセージ。続けて「2人で目標達成出来るように頑張っていこうね happy birthday #48」と綴り、妻の写真を掲載している。
コメント欄では「可愛い」「なんと素敵なご夫婦 美男美女ですね」と称賛の声が送られたほか、立田が岡山で背負う48番について「48にした理由って奥さんの誕生日だからか、さすが立田選手です」「背番号の意味はそういうことだったんですね!!ステキ」といった反応も寄せられた。
立田は過去に清水エスパルス、柏レイソルでプレーし、2025年から岡山に所属。同年11月に松宮さんとの結婚が発表され、今季から背番号48に変更していた。
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