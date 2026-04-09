ロハスに求む“引退撤回” 大谷救った好判断「神」「素晴らしい」…日本人感謝の声
先頭のゲレーロJr.に二塁打を浴びるも…
【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）
ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。6回は先頭のゲレーロJr.に二塁打を浴びるピンチを背負ったが、ロハスの好判断で窮地を脱した。好守に「ロハスまじで来年もやらんかな…」「さすがすぎる」とファンも拍手を送った。
大谷は3回に先制点を許したものの、4〜5回は3者凡退とテンポいい投球を見せた。しかし勝ち越した直後の6回、先頭のゲレーロJr.に二塁打を浴びて一打同点のピンチを迎えた。続くサンチェスには中前に抜けるかという当たりを打たれたが、これを阻止したのがロハスだ。
スライディングしながら捕球するとすぐ体勢を立て直し、進塁を狙ったゲレーロJr.の動きを見逃さず、三塁へ完璧な送球。見事にアウトを奪い、大谷も拍手した。結果的に大谷は6回をゼロに抑えて降板。今季限りでの引退を表明している37歳。前日には最愛の父が急逝するなかでスタメンで出場し、さすがの好守を発揮した。
結果的に大谷は6回をゼロに抑え、勝利投手の権利をもって降板した。やはり大きかったのはロハスの守備だ。今季限りでの引退を表明している37歳。前日には最愛の父が急逝するなかでスタメンで出場し、さすがの好守を発揮した。
SNS上では闘将に感謝の声が殺到。「ロハス兄貴なんて素晴らしいんや」「ロハスの判断強すぎる」「ナイス判断」「毎試合思うけどロハス引退撤回してくれないか？来年もドジャースに必要でしょ…」「重ねてロハス神」「引退もったいない」「ロハス、前日にお父さんを亡くしているのに大谷さんを助けるこのプレー。涙出る」「引退するにはまだ早すぎる…」「どんだけ頼りになるんだ！」などとコメントが送られた。
なお、大谷の2勝目の権利は7回にドレイヤーが追い付かれて消滅した。8回には勝ち越しを許し、ドジャースの連勝記録は5でストップした。（Full-Count編集部）