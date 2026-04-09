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YouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」が「米国株、稲妻輝いた！今後、どうなる？」を公開した。資産運用アドバイザーのガーコ氏が、ダウ平均が1,300ドル以上急騰した背景にある米イランの「2週間停戦」合意と、今後の市場動向について速報形式で解説した。

ダウ平均が前日比プラス1,325ドルと過去130年間で25回しか起こっていない上昇を記録し、日経平均も歴代3位となるプラス2,878円の急騰を見せた。ガーコ氏はこの要因を、トランプ大統領がイランへの攻撃を2週間停止するとSNSで発表し、双方が停戦に同意したためだと説明。これにより原油価格が1日でマイナス17%と急落し、インフレ懸念が和らいだことで、FRBの利下げ期待が復活しハイテク株や航空株が急騰したと分析した。

しかし、ガーコ氏はこの停戦について「完全に安心できるわけではない」と指摘。アメリカ、イラン、パキスタン、イスラエルの4カ国それぞれが異なる思惑を持っている点を挙げた。特にイスラエルのネタニヤフ首相が「レバノンは停戦に含まない」と明言していることが最大の火種になると警告。その上で、今後のシナリオとして「停戦延長」「形式的停戦の継続」「交渉決裂・攻撃再開」「歴史的合意の成立」の4つを提示し、4月11日に予定されているイスラマバードでの直接協議が最初の分岐点になると語った。

最後にガーコ氏は、長期投資家に向けて名著『敗者のゲーム』の「稲妻が輝く瞬間に市場に居合わせなければならない」という言葉を引用。「不安を感じながらでも、握り続けることはできるんだ」と、市場に居続けることの重要性を強調した。次回の協議結果や原油価格の動向など、今後の最新情報に引き続き注目が集まる。

YouTubeの動画内容

00:00

米国株急騰「稲妻が輝いた」相場の振り返り
02:16

怒涛の48時間！トランプ大統領による停戦発表の全貌
05:57

完全には安心できない？停戦に関わる4カ国の思惑
09:39

停戦期限の2週間後に起こりうる4つのシナリオ
11:30

4月11日の直接協議など今後の注目ポイントと長期投資家の心構え

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