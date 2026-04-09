【チキンタツタ×「機動戦士 ガンダム 」】 4月15日～ 期間限定販売 価格：チキンタツタ 単品 460円～など

日本マクドナルドは、ハンバーガー「チキンタツタ」とTVアニメ「機動戦士ガンダム」のコラボを4月15日より開始する。

「チキンタツタ」は、1991年に初登場して以来、35年にわたって好評だというマクドナルドの人気商品。今回、今なお根強い人気を誇るTVアニメーション作品「機動戦士ガンダム」とのコラボレーションが実施される。

期間中は、新商品4種を含む全6商品が登場。定番の「チキンタツタ」に加え、新「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」&新「チーズチキンタツタ」、さらには「マックフィズ/マックフロート 和かんきつヨーグルト味」と、リニューアルした「シャカシャカポテト じゃがバタ」が期間限定で販売される。

商品は「機動戦士ガンダム」とコラボしたオリジナルデザインのパッケージで提供。3種のバーガー商品、マックフィズ/フロートで異なるデザインが用意され、ガンダム、アムロ、シャア、シャア専用ザクIIなど、人気のMS（モビルスーツ）・キャラクターたちが描かれる。

【商品概要】

チキンタツタ 単品：460円～ バリューセット：760円～

チーズチキンタツタ 単品：490円～ バリューセット：790円～

タルタル油淋鶏風チキンタツタ 単品：520円～ バリューセット：820円～

シャカシャカポテト じゃがバタ ポテト単品+50円～ バリューセット価格+50円～

マックフィズ 和かんきつヨーグルト味 単品：300円～ バリューセット+50円～

マックフロート 和かんきつヨーグルト味 単品：380円～ バリューセット+70円～

「機動戦士ガンダム」とコラボしたオリジナルデザインのパッケージで商品が提供される ※数量限定パッケージはなくなり次第終了

今回のコラボ開始に先駆け、4月14日より新TVCM・チキンタツタ「機動戦士ガンダム 無敵のバーガー」篇も放送される予定。作品の名場面を彷彿とさせるシーンも注目ポイントとなっている。

【CMカットシーン】

さらに、抽選で1,000円分のマックカードが当たるXキャンペーンも開催。期間中、マクドナルド公式Xアカウントをフォローし、同アカウントから投稿された指定のハッシュタグが付いた投稿に、同じハッシュタグを付けたリプライ（返信）することでキャンペーンに参加できる。

リプライで当たる！「#タツタマックに立つ」キャンペーン

応募期間：4月9日8時～23時59分

賞品/当選数：1,000円分のマックカード（抽選で100名）

応募方法：マクドナルド公式Xアカウントをフォローし、「#タツタマックに立つ」のハッシュタグが付いたポストに「#タツタマックに立つ」のハッシュタグを付けてリプライ

リプライで当たる！「#無敵のチキンタツタ発売前日」キャンペーン

応募期間：4月14日7時30分～23時59分

賞品/当選数：1,000円分のマックカード（抽選で100名）

応募方法：マクドナルド公式Xアカウントをフォローし、「#無敵のチキンタツタ発売前日」のハッシュタグが付いたポストに「#無敵のチキンタツタ発売前日」のハッシュタグを付けてリプライ

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