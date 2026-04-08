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資産運用アドバイザーのガーコ氏が、YouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」で「ついに停戦！ガチホ勢、優勝です。」と題した動画を公開した。アメリカとイランの停戦合意によるマーケットへの影響と、新NISAを利用する個人投資家の資産への影響を速報形式で解説した。



動画ではまず、トランプ大統領がSNSで「イランへの爆撃と攻撃を2週間停止することに同意する」と表明したことを紹介。イラン側もホルムズ海峡の安全な通航を保証し、4月10日にパキスタンのイスラマバードで対面交渉が行われることが決まった。ガーコは、互いの条件が初めてテーブルに出たことや、対面交渉の日程が決まった点から、「今回は過去の期限延長とは違う可能性が高い」と分析した。



この停戦合意を受け、マーケットは即座に反応した。動画収録時点で日経平均株価は2800円急騰し、WTI原油価格は前日の112.95ドルから一時91.05ドルまで急落。また、日米の長期金利も低下傾向に向かっている。



ガーコ氏は、この状況が「S&P500」「オルカン」「NASDAQ100」「FANG+」など、新NISAで人気の投資信託を保有する投資家にとってポジティブであると解説。原油価格の落ち着きによりインフレ圧力が和らぐことで利上げ観測が後退し、金利低下がハイテク株への追い風になるとの見方を示した。為替については、日米の金利差や日本のエネルギー自給率の低さから構造的な円安は簡単には変わらないとし、為替ヘッジなしの投資信託を持つ層へ「慌てて売るほどではない」と指摘した。



最後に、3月の大幅下落の中でも投資信託を売らずに持ち続けた投資家に対し、「あの恐怖の中で売らなかった判断が、少しずつ報われ始めています」と称賛。長期投資の本質は「どんな結果になっても、自分の計画を信じて立ち続けられるかどうか」であると強調し、今後の交渉の行方を注視しつつ、淡々と投資を続けることの重要性を呼びかけた。