《新作》また可愛いの出たぁぁ！【3COINS】挟むだけでキマる♡「ヘアアクセ」

春の装いを楽しむなら、爽やかなカラーや軽やかなデザインを採用したヘアアクセサリーを選んでみて。バンスクリップやバナナクリップなら髪を挟むだけだから、ヘアアレンジが苦手な人にもおすすめです。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、新作のヘアアクセをピックアップ。ざっくり髪をまとめるだけで、おしゃれにキマるはず。

鮮度を上げるトレンドカラー

【3COINS】「ペールカラーマーブルバンス」\550（税込）

ウネウネとした一癖あるフォルムが目を引くバンスクリップ。オーロラのように光る質感も魅力です。今季らしさを取り入れるなら、トレンドカラーのアイスブルーがおすすめ。華やかな服装に合わせるなら、もう1色のホワイトも素敵です。

フェミニンコーデにぴったりなリボンモチーフ

【3COINS】「バイカラーリボン付バンス」\550（税込）

華奢なリボンが4つも付いた可愛らしいバンスクリップは、ベースに巻かれたリボンとの配色がポイント。こちらのピンクやブラックはロマンティックな印象で、コーデに甘さを加えたいときにぴったり。ハーフアップに添えてみて。ブルーはややシックで、デイリーに使いやすそうです。

春モードの爽やかリボン

【3COINS】「パール付タレリボンバナナ」\550（税込）

透け感のあるリボンがあしらわれたこちらは、髪を下から挟み上部でひねって留めるバナナクリップ。縦約14cmと長めで、ボリュームのある髪もまとめやすそう。中心にはパール調のチャームが揺れて、上品さを漂わせます。

こなれて見えるゆったりフォルム

【3COINS】「デザインメタルバンス」\330（税込）

いびつな曲線がリラックスムードを誘うバンスクリップ。メタリックカラーの光沢が上品なアクセントになり、コーデのテイストを問わずさまざまなシーンで使えそうです。ブラック・ベージュ・ゴールドの3色展開。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S