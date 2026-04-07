仲睦まじい赤ちゃんとアラスカンマラミュートの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で30万6000回再生を突破し、「なにこの癒し空間は…」「優しそうなお顔」「この世のすべての幸せがここに…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『赤ちゃんと超大型犬がいないな』と思い探した結果→ママに隠れてこっそりと…とんでもなく尊い『密会の様子』】

赤ちゃんとわんこがいない…？

TikTokアカウント「ベビー&マラミュート」の投稿主さんは、まだ幼い息子さんと、アラスカンマラミュートの男の子の日常を紹介しています。普段から、とってもやんちゃで仲がいいという2人。しかし、この日は2人の声が聞こえてきませんでした。

心配になった投稿主さんは、2人のいる場所へと向かいます。陰からこっそり顔を覗かせてみると、そこにはイチャイチャする2人の姿が…♡男の子は、投稿主さんが見ていることに気付かず、わんこのお腹を枕にしてゴロゴロしていたそうです。

微笑ましい光景にほっこり♡

ゴロゴロしているうち、投稿主さんの存在に気付いた男の子。わんこと目を合わせて、「ママが見てるよ…？」とジェスチャーをしたとか。あまりに微笑ましいワンシーンに、思わずほっこりしてしまいます…♡

ちなみに、わんこも男の子が好きで仕方ない様子。枕に徹してあげたり、話し相手になったり、男の子の面倒をよくみてくれるといいます。ママに隠れて密会を行うほど仲良しな2人なのでした。

この投稿には「背中に乗って冒険するまで見えた」「私もそこで眠りたい」「親友であり兄弟でもあるね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ベビー&マラミュート」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ベビー&マラミュート」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。