究極の超大作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』がデジタル配信スタート！

世界歴代興行収入第一位と第三位を誇る映画史上最大級のシリーズ最新作であり、その革新的な映像表現が世界中で高く評価され、第98回アカデミー賞視覚効果賞を受賞した『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のデジタル配信（購入）が、本日2026年4月7日（火）より開始する。

全世界歴代興行収入第一位＆第三位！映画史に刻まれる究極のトリロジー

2009年に公開され世界歴代興行収入第一位を記録した『アバター』、そして『タイタニック』（1997年）を超え全世界歴代興行収入第三位となった『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022年）に続く待望の第三弾『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』。シリーズ累計興行収入はついに60億ドルを突破し、映画史上最高峰の三部作としてその名を刻んだ。さらに、このシリーズを手掛けた映画界の巨匠ジェームズ・キャメロンは、自身が手掛けた映画で4作連続興行収入10億ドルを突破するという前人未到の記録を樹立。映画史に残る伝説は、今なお新たな高みへと進み続けている！

パンドラの裏側を徹底解剖！本邦初公開の三時間半を超える豪華ボーナス・コンテンツ

本日開始するデジタル配信（購入）には、三時間半以上に及ぶ初公開の豪華ボーナス・コンテンツが収録されている。ジェームズ・キャメロンが追求した究極の没入型エンターテイメントの舞台裏に迫る。映像革命の先駆者として知られるキャメロンが、革新的なテクノロジーと極限まで進化させた撮影技術をどのように融合させ、この壮大な世界を生み出したのか――メイキング映像やスタッフ・キャストのインタビューからもその秘密に迫る。

さらに、本作の見せ場とも言える炎が猛威を振るう迫力の戦闘シーンや、濃密なドラマを支える制作の様子など、劇場公開時には観られなかった創作のプロセスを余すところなく紹介。知れば知るほどシリーズの奥深さに触れ、何度でも観返したくなる、ファン必見の充実したボーナス・コンテンツだ！（※ボーナス・コンテンツの取り扱いは、配信サービスによって異なる）

デジタル配信開始を記念し、約8分の無料プレビュー映像が公開

本日4月7日（火）のデジタル配信開始（購入）を記念し、本編から約8分の無料プレビューが公開された。この映像は、主人公のジェイクたちと“マンクワン族（アッシュ族）”との遭遇シーンが描かれている。人間の青年スパイダーを連れたジェイク一家がパンドラの遊牧民たちとの旅を始めて間もなくマンクワン族の盗賊に襲撃され、突然の空中戦になすすべなく墜落する遊牧民たちと負けじと抵抗するジェイクたち…。物語の始まりを飾るにふさわしい、圧巻の映像美と手に汗握るアクション映像となっている。

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』配信情報

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、4月7日（火）よりデジタル配信開始（購入）。

（海外ドラマNAVI）

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