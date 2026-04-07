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　巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が7日、自身のインスタグラムを更新し、タレントの薬丸裕英（60）の還暦祝いに集まった豪華メンバーのショットを公開した。

　「お疲れ様です　やっくん還暦祝いでした」と2月19日に還暦を迎えた薬丸、タレントの中山秀征と元巨人の槙原寛己氏、高橋由伸氏、高橋尚成氏がパーティーで楽しげな表情を見せるショットを投稿。「めっちゃ楽しい時間でした　これからも健康に気をつけ頑張って行きましょう」と続け、「なぜか高橋由伸、高橋尚成　2人のバースデーもやってもらってました」と4月2、3日が誕生日の2人も同時にお祝いしたことを明かした。

　「やっくん、ヒデちゃん、マキちゃん、ヨッシー、ヒサ　あとは私もっくんでした　最高のメンバー　還暦会を開催して頂きありがとうございました　皆様ありがとうございました」と感謝のメッセージ。「還暦祝い会の時はヒデちゃんと私は写真係でした　4人の写真は二次会」と付け加えた。ストーリーズでは6人の集合ショットもアップしている。

　フォロワーからは「すごい豪華なメンバー　やっくん羨ましいですね」「楽しそうだし、仲良いですね」「おめでとうございます　皆さん若いですね　楽しそうでいいなぁ〜」「みんな若い笑、元木さん相変わらずオシャレ」などのコメントが届いた。