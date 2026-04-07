巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が7日、自身のインスタグラムを更新し、タレントの薬丸裕英（60）の還暦祝いに集まった豪華メンバーのショットを公開した。

「お疲れ様です やっくん還暦祝いでした」と2月19日に還暦を迎えた薬丸、タレントの中山秀征と元巨人の槙原寛己氏、高橋由伸氏、高橋尚成氏がパーティーで楽しげな表情を見せるショットを投稿。「めっちゃ楽しい時間でした これからも健康に気をつけ頑張って行きましょう」と続け、「なぜか高橋由伸、高橋尚成 2人のバースデーもやってもらってました」と4月2、3日が誕生日の2人も同時にお祝いしたことを明かした。

「やっくん、ヒデちゃん、マキちゃん、ヨッシー、ヒサ あとは私もっくんでした 最高のメンバー 還暦会を開催して頂きありがとうございました 皆様ありがとうございました」と感謝のメッセージ。「還暦祝い会の時はヒデちゃんと私は写真係でした 4人の写真は二次会」と付け加えた。ストーリーズでは6人の集合ショットもアップしている。

フォロワーからは「すごい豪華なメンバー やっくん羨ましいですね」「楽しそうだし、仲良いですね」「おめでとうございます 皆さん若いですね 楽しそうでいいなぁ〜」「みんな若い笑、元木さん相変わらずオシャレ」などのコメントが届いた。