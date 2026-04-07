【簡単作りおき】加熱いらず！ポリ袋でもむだけの『にんじんナムル』副菜やお弁当に

副菜の作りおきが冷蔵庫にあれば、お弁当の仕上がりもぐっとスピーディ。にんじん1本をポリ袋に入れてもんで、漬けて、そのまま冷蔵庫にストックするだけの簡単ナムルです。

加熱いらずで手軽に作れて、3〜4日保存できるのもうれしいポイント。彩りも気軽にプラスでき、あと一品やお弁当に大活躍します！

『にんじんのもみナムル』のレシピ

材料（作りやすい分量）

にんじん……1本（約150g）

塩……小さじ1/3

〈A〉

白いりごま……大さじ1/2

ごま油……大さじ1

塩……ひとつまみ

こしょう……少々

作り方

（1）にんじんは皮をむき、あればスライサーでせん切りにしてボールに入れる。塩をふってざっと混ぜてから5分ほどおく。ポリ袋に〈A〉を混ぜる。

（2）にんじんの水けをぎゅっと絞ってポリ袋に加え、袋の外側からもんでからめる。空気を抜いて袋の口を閉じる。

保存期間

冷蔵で3〜4日保存可能。

さっと作れて、冷蔵庫にあると安心の一品。時間があるときにストックしてみてくださいね！

（『オレンジページ』2026年4月2日より）