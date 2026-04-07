【簡単作りおき】加熱いらず！ポリ袋でもむだけの『にんじんナムル』副菜やお弁当に
副菜の作りおきが冷蔵庫にあれば、お弁当の仕上がりもぐっとスピーディ。にんじん1本をポリ袋に入れてもんで、漬けて、そのまま冷蔵庫にストックするだけの簡単ナムルです。
加熱いらずで手軽に作れて、3〜4日保存できるのもうれしいポイント。彩りも気軽にプラスでき、あと一品やお弁当に大活躍します！
『にんじんのもみナムル』のレシピ
材料（作りやすい分量）
にんじん……1本（約150g）
塩……小さじ1/3
〈A〉
白いりごま……大さじ1/2
ごま油……大さじ1
塩……ひとつまみ
こしょう……少々
作り方
（1）にんじんは皮をむき、あればスライサーでせん切りにしてボールに入れる。塩をふってざっと混ぜてから5分ほどおく。ポリ袋に〈A〉を混ぜる。
（2）にんじんの水けをぎゅっと絞ってポリ袋に加え、袋の外側からもんでからめる。空気を抜いて袋の口を閉じる。
保存期間
冷蔵で3〜4日保存可能。
さっと作れて、冷蔵庫にあると安心の一品。時間があるときにストックしてみてくださいね！
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
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食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。