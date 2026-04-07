4月6日に行われた社民党党首選の決選投票で、福島みずほ党首（70）が2,364票を獲得し、大椿ゆうこ元参院議員（52）を572票差で破って9回目の当選を果たした。これにより2年間の新たな任期がスタートしたのだが、党首選の会場で早々に大波乱が起こった。

発端は、福島氏の再選後に行われた記者会見。東京新聞の望月衣塑子記者が、福島氏と共に、敗れた大椿氏に対しても「ノーサイドということを含めて、大椿さんにも挑戦者として挑んで500票差とはいえ敗れてしまったことについて、一言いただきたい」などコメントを求めたのだが、会見の男性司会者がこれを「これは新党首の会見なので党首への質問に限ってください」と遮った。

すると、大椿氏が司会者に対して「もう少し平等に扱ったらどうですか、候補者を」と要望。しかし、司会者は譲らず、大椿氏が「ひどいと思います」と指摘すると、望月氏も「やっぱり皆さんの意見を聞きたいなと。（司会者が『いいです』と断ると）そういう仕切りが良くないです」と諭した。結局、福島氏にのみ発言が許されたのだが、ここで大椿氏が驚きの行動に出る。

福島氏が今後の展望と共に発言を締めくくったところで、大椿氏は荷物をまとめて足早に会見場を後にしたのだ。驚きの展開だが、福島氏とラサール石井（70）は出ていく大椿氏に目をくれることもなく、平然とした様子。ここで、望月氏が「自民党の総裁選も敗者の弁は言いますよね？やっぱりこういうやり取り、本当によくないと思います。党にとって」と注意した。

これに対し、司会者は「静かにしてくれませんか？あなたにかけてないんで」と反発。他の記者からも「みっともないよ！」と司会者の仕切りに対する不満の声が起こり、望月氏が「みっともないですよ本当に」と再び発言を続けようとしたのだが、司会者は「ちょっとやめてくださいよあんた」と席を立って怒りをあらわにした。

この“バトル”の様子がSNSで大きな注目を集める中、直後に福島氏が取った態度もまた波紋を広げている。福島氏は、司会者と望月氏のやり取りに「申し訳ない」と割って入り、「みんなの力を合わせて、大椿さんもいて、ラサールさんが去年入ってくれて、すごく党が明るくなりました。大椿さんのパワーも大事です」とコメント。

続けて、「色んな人たちと話をしながら、どういう党を作っていくのか、大急ぎで何がベストなのかやっていきたいと考えています。ですから、その意味では皆さんの力を借りてみんなで頑張っていきます」と述べると、“ゴンッ“と音を立ててマイクを置き、仏頂面を浮かべたのだ。

自身の再選を受けての会見とはいえ、戦った大椿氏に発言の機会を与えず、記者の質問に不貞腐れたような態度を取った福島氏。Xでは、このような福島氏の言動に対して、以下のような疑問の声が上がっている。

《就任早々これですか》

《福島みずほさんが選挙で勝てば大椿さんに発言する機会すら与えない事も出来るんだなって。普通に可哀想》

《福島みずほ党首はなぜあんなに人相が悪くなり、新党首としてのコメントをひと通り話したあとで、マイクを机にぶん投げた!?》

《福島みずほ独裁政権じゃないか。大椿、ラサール氏に同情するわこんなん。 イソコもド正論で殴ってる。 支持者はどう思ってるんだろこれ。大椿氏は離党不可避だろうな》

一連の言動が今後の党運営に与える影響が気がかりだが、実は今回の会見直前にも、問題視された福島氏の党首としてのふるまいが。発端は、3月16日に沖縄・辺野古で起きた転覆事故だった。

「事故では二隻の船が転覆し、平和学習のため辺野古を訪れていた同志社国際高校の女子生徒と船長の2名が死亡。船を運行していたのは、米軍普天間飛行場の辺野古移設の反対運動などを展開する『ヘリ基地反対協議会』でした。そして、事故直後の19日に行われたアメリカ、イスラエルによるイラン攻撃反対デモでは、服部良一幹事長（76）が参加し、『そもそも辺野古の新基地建設をいつまでも続けるのが悪い。海を埋め立てるのが悪い。こんなことをしなかったら、事故も起こらなかった』などと発言し、批判を集めていました。

4月1日に行われた社民党の定例会見では、記者から『死亡事故の原因と基地建設を結びつけるような（幹事長の）発言についてどう思うか』という質問が飛ぶことに。ところが、福島氏は『コメントする立場にない』と回答を切り上げ、記者が食い下がるも、『詳細をあまり知りませんし、報道ベースでは分かっておりますが、議論をしたりしておりませんので、コメントは差し控えます』と述べるなど、まさかのゼロ回答。党首でありながら説明責任を果さない福島氏に、SNSでは議疑問の声が起こっていました」（政治部記者）

「社民党を前へ」――。これは党首選で掲げられたスローガンだが、果たして福島氏に党を引っ張るだけの力はあるのだろうか。