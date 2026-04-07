2026年4月から、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）は放送34年目に突入！ アナウンサー歴4年目を迎えたABCテレビの大仁田美咲は、『朝だ！生です旅サラダ』のロケで大好きな酒を味わい、変わらない笑顔で多くの視聴者をトリコにした。

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大仁田アナは、2023年4月にABCテレビに入社し、『朝だ！生です旅サラダ』9月2日放送回から「日本縦断コレうまの旅」コーナーを担当。アナウンサー歴4年目で『旅サラダ』歴およそ2年半の大仁田アナは、宮城県石巻市の絶品グルメを求めて、人々に聞き込み調査をした。

大仁田アナが出会った1人は、おいしいビールの情報を聞きつけて石巻を訪れたという、千葉県船橋市のクラフトビールバーのオーナーだ。彼が教えてくれたのは、ISHINOMAKI HOP WORKS（イシノマキ ホップ ワークス）。東日本大震災の津波被害で使われなくなった休耕地を再利用し、地元農家とホップを協力して栽培している、石巻唯一のブルワリーだ。

ペールエール・巻風エールを試飲した大仁田アナは、フルーティーな香りにビックリ。「ドライで辛口なんですけど、香りがあるからこそ飲み応えがあるっていう。脂っぽいものに合わせたくなりますね！」と的確にコメントした。ホップの香りと苦みが際立つ巻風IPAの試飲では、その濃厚な味わいに感動！ 「なかなかホップが強いビールって市販のものだとなかったりするじゃないですか。これはすごいですね！」と、心底おいしそうに味わった。

ほかにも大仁田アナは、石巻で地元民おすすめのグルメを堪能。ソウルフード“石巻焼きそば”や、名前の通りたこがたっぷり乗った“たこまみれ飯”、クジラの希少部位・尾の身（尾ビレの肉）と鹿の子（アゴの肉）の刺身を味わい、そのおいしさに感動した。

なお、大仁田アナの石巻ロケVTRは、4月4日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

素敵な縁に導かれて大好きな酒を味わえた大仁田アナは、放送終了後にロケの思い出写真をInstagramに投稿。幸せいっぱいの投稿にコメント欄は、「旅サラダ34年おめでとうございます 美咲ちゃんこれからもずっと応援します」「旅サラダが続く限り大仁田さんのコレうまの旅をずっと観ていたいです！」「めっちゃかわいいいなぁ やっぱりアカンもう夢中やよ！」「大仁田さんを見るとビールが飲みたくなります（笑）」「土曜日の朝の楽しみは、圧倒的に大仁田アナ」といった声で大盛り上がりだった。

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