“40周年”からあげクン、ギネス世界記録認定 世界で最も販売されている揚げたての日本式フライドチキン
梅沢富美男が出演する、ローソン「からあげクン」40周年記念の新テレビCM「からあげクン ありがとう40周年」篇が7日から、全国で放送開始される。
【画像】からあげクンからインスパイアされたステージ衣装の梅沢富美男
1986年に発売された「からあげクン」は、幅広い世代に親しまれてきたローソンの看板商品。2026年4月15日に発売40周年を迎え、世界で最も販売されている揚げたてからあげブランドとしてギネス世界記録にも認定された（Best-selling freshly made Japanese-style fried chicken brand (current) 認定年度：2024年）。7日から5月6日までの期間、全国のローソン店舗では「からあげクン感謝祭」が開催される。
今回のCMは、スタジアムで開催されるコンサートを思わせる演出で展開。梅沢の「ありがとう40周年」という掛け声とともに、巨大なからあげクンの妖精が登場し、観客とコール＆レスポンスを繰り広げる。
また、参加型企画「#からあげクン愛を叫ぼう」キャンペーンも実施。同キャンペーンでは、SNS上でからあげクンへの“愛”を投稿すると、参加者の中から抽選で1人に純金15グラムを使用した「特製の純金からあげクン」が贈呈される。
【画像】からあげクンからインスパイアされたステージ衣装の梅沢富美男
1986年に発売された「からあげクン」は、幅広い世代に親しまれてきたローソンの看板商品。2026年4月15日に発売40周年を迎え、世界で最も販売されている揚げたてからあげブランドとしてギネス世界記録にも認定された（Best-selling freshly made Japanese-style fried chicken brand (current) 認定年度：2024年）。7日から5月6日までの期間、全国のローソン店舗では「からあげクン感謝祭」が開催される。
また、参加型企画「#からあげクン愛を叫ぼう」キャンペーンも実施。同キャンペーンでは、SNS上でからあげクンへの“愛”を投稿すると、参加者の中から抽選で1人に純金15グラムを使用した「特製の純金からあげクン」が贈呈される。