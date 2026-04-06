『はらぺこあおむし』『ノンタン』も　「名作絵本のクッキー缶」有楽町で販売

ケーキ・スイーツの専門通販サイトを運営する「Cake.jp」と大人気の絵本がコラボしたオリジナルクッキー缶を取り扱うポップアップストア「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」が2026年4月3日（金）から9月30日（水）の期間、ルミネ有楽町・ルミネストリートにて開催される。

【写真】ノンタン、ねない こだれだなど、クッキー缶シリーズ17種類を見る

「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」は、これまでJR東日本東京駅構内 グランスタ東京や全国50箇所以上の各会場で開催されてきたポップアップストア。

ブース内では『リサとガスパール』『はらぺこあおむし』『ノンタン』『ねないこ だれだ』『パンどろぼう』『りんごかもしれない』など、幅広い世代に愛されている絵本や話題の絵本作品とコラボしたオリジナルのクッキー缶シリーズ17種類が販売される。

絵本コラボクッキー缶は、子どもたちに馴染みのある大人気絵本の世界をそのままスイーツで表現したCake.jpの中でも人気のジャンル。原材料にもこだわり、中に入っているクッキーは「小麦・卵・乳」不使用。クッキーを食べ終わった後は、小物入れとして2次利用できるかわいい缶が特徴。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）