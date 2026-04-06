インストラクターとしても活動する「午前0時のプリンセス」JESSICA、HANA・NAOKOのレッスンを回想「思わず見入っちゃうような子でした」
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の特別番組『今からでも追いつける！WORLD SCOUT: THE FINAL PIECEー新時代のオーディション徹底解説ー』が、きょう6日午後7時からABEMAで放送される。収録後、タレント・村重杏奈、人気クリエイター「午前0時のプリンセス」の大内アイミ、JESSICAがコメントを寄せ、振付師としても活動するJESSICAが、HANA・NAOKOのレッスンをした当時を語った。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
今回の特別番組では『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の魅力をこれから視聴する人にもわかりやすく解説する。タレントの村重杏奈、人気クリエイター「午前0時のプリンセス」の大内アイミ、JESSICAが出演。サバイバルオーディションをこよなく愛する3人が、それぞれの視点で本作の見どころや注目ポイントを語り尽くす。これまでのストーリーや参加者たちの成長、審査の見どころなどを振り返りながら、本編をより一層楽しめる内容となっている。
番組のキーワードのひとつである「スター性」について、JESSICAは「スター性って…正直わからへん！（笑）」としつつ、「でも、『あ、この子だ』って直感でわかるものでもあるんですよね。言葉にするのは難しいけど、その時の環境やステージによって化けるものだとも思います。このオーディションという場所だからこそ輝くスター性もあるし、もし違う道に行っていたらまた別の形で現れていたはず。その場の空気やタイミングが全部ピタッとハマった人が、その瞬間のスターになるんだと思います」と持論を展開した。
続けて「インストラクターとしてたくさんの生徒を見てきましたけど、それこそHANAのNAOKOは、レッスンの時から思わず見入っちゃうような子でした」と回想。「今こうして頑張っている姿を間近で見ていて、彼女こそスターに近い存在だなって感じています」と語った。
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
今回の特別番組では『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の魅力をこれから視聴する人にもわかりやすく解説する。タレントの村重杏奈、人気クリエイター「午前0時のプリンセス」の大内アイミ、JESSICAが出演。サバイバルオーディションをこよなく愛する3人が、それぞれの視点で本作の見どころや注目ポイントを語り尽くす。これまでのストーリーや参加者たちの成長、審査の見どころなどを振り返りながら、本編をより一層楽しめる内容となっている。
番組のキーワードのひとつである「スター性」について、JESSICAは「スター性って…正直わからへん！（笑）」としつつ、「でも、『あ、この子だ』って直感でわかるものでもあるんですよね。言葉にするのは難しいけど、その時の環境やステージによって化けるものだとも思います。このオーディションという場所だからこそ輝くスター性もあるし、もし違う道に行っていたらまた別の形で現れていたはず。その場の空気やタイミングが全部ピタッとハマった人が、その瞬間のスターになるんだと思います」と持論を展開した。
続けて「インストラクターとしてたくさんの生徒を見てきましたけど、それこそHANAのNAOKOは、レッスンの時から思わず見入っちゃうような子でした」と回想。「今こうして頑張っている姿を間近で見ていて、彼女こそスターに近い存在だなって感じています」と語った。