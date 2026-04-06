完実電気は、オーディオブランド「House of Marley」（ハウス・オブ・マーリー）より、初めてのレコード体験にも最適なターンテーブル「Rise Up Bluetooth Turntable」を2026年4月10日に発売します。実売予想価格は2万4980円（税込）。

「Rise Up Bluetooth Turntable」

記事のポイント 別途、アンプやスピーカーを接続する必要がなく、1台ですぐにレコードを聴けるオールインワンタイプのターンテーブル。Bluetoothの入出力に対応しているので、ワイヤレス再生も楽しめます。

本製品は、アナログレコードの再生ができるターンテーブルにスピーカーを内蔵したオールインワンオーディオ。これ1台ですぐにレコードを聴くことができるので、初めてのレコードプレーヤーにも最適です。

Audio-Technica製カートリッジ「AT3600L」を搭載し、温かみとディテールを兼ね備えたサウンドを実現。回転数は33 1/3、45、78回転に対応しています。

↑オーディオテクニカ製カートリッジを搭載しています。

Bluetooth出力機能を備えており、再生しているレコードの音をワイヤレスイヤホンやヘッドホンなどで楽しめます。

また、Bluetooth入力にも対応しているので、スマホなど楽曲をワイヤレス伝送して、内蔵スピーカーで再生することもできます。

サステナブルなブランドらしく、竹素材仕上げの天板とリサイクルフェルト製スリップマットを採用。一体型ダストカバー付きでターンテーブルを保護します。

House of Marley 「Rise Up Bluetooth Turntable」 発売日：2026年4月10日 実売予想価格：2万4980円（税込）

The post 初めてのレコード体験に最適！ ハウス・オブ・マーリーからスピーカー一体型のターンテーブル登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.