王林、ハイレグボディースーツまとう“攻めた”着こなしに反響「カッケ〜!!」「スタイル抜群です！」 15の“春コーデ”を一挙公開
タレントの王林が5日、自身のインスタグラムを更新。「#おうりんのぬの」のハッシュタグを添え、最近着た衣装を一挙お披露目した。
【写真】「カッケ〜!!」「スタイル抜群」ハイレグのボディースーツ×ジーンズで決めた王林 ※2枚目
「styling @lury.mh」と紹介し、15枚の写真をアップ。1枚目は、レトロポップなアウターに超ミニボトムス、ブーツで決めたコーディネートで、身長170センチの王林のスラリと長い脚が目を引く。
ほかにも、ハイレグデザインのボディースーツ×ジーンズ、ノースリーブのワンピース、モノトーンで統一したフレアジーンズスタイルなど、王林の抜群のプロポーションが際立つコーデの数々となっている。
コメント欄には「カッケ〜!!」「スタイル抜群です！」「可愛い〜」「キュートなのからシックなものまでみんな似合ってるけど、共通して言えるのは脚の長さが際立ってる」「このスタイルすげ〜」「脚長すぎ」「滅茶苦茶スタイルもいいし、綺麗ですーー」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「カッケ〜!!」「スタイル抜群」ハイレグのボディースーツ×ジーンズで決めた王林 ※2枚目
「styling @lury.mh」と紹介し、15枚の写真をアップ。1枚目は、レトロポップなアウターに超ミニボトムス、ブーツで決めたコーディネートで、身長170センチの王林のスラリと長い脚が目を引く。
ほかにも、ハイレグデザインのボディースーツ×ジーンズ、ノースリーブのワンピース、モノトーンで統一したフレアジーンズスタイルなど、王林の抜群のプロポーションが際立つコーデの数々となっている。
コメント欄には「カッケ〜!!」「スタイル抜群です！」「可愛い〜」「キュートなのからシックなものまでみんな似合ってるけど、共通して言えるのは脚の長さが際立ってる」「このスタイルすげ〜」「脚長すぎ」「滅茶苦茶スタイルもいいし、綺麗ですーー」などと、さまざまな反響が寄せられている。