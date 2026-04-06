王林　　photo：草刈雅之　（C）oricon ME inc.

写真拡大

　タレントの王林が5日、自身のインスタグラムを更新。「#おうりんのぬの」のハッシュタグを添え、最近着た衣装を一挙お披露目した。

【写真】「カッケ〜!!」「スタイル抜群」ハイレグのボディースーツ×ジーンズで決めた王林　※2枚目

　「styling @lury.mh」と紹介し、15枚の写真をアップ。1枚目は、レトロポップなアウターに超ミニボトムス、ブーツで決めたコーディネートで、身長170センチの王林のスラリと長い脚が目を引く。

　ほかにも、ハイレグデザインのボディースーツ×ジーンズ、ノースリーブのワンピース、モノトーンで統一したフレアジーンズスタイルなど、王林の抜群のプロポーションが際立つコーデの数々となっている。

　コメント欄には「カッケ〜!!」「スタイル抜群です！」「可愛い〜」「キュートなのからシックなものまでみんな似合ってるけど、共通して言えるのは脚の長さが際立ってる」「このスタイルすげ〜」「脚長すぎ」「滅茶苦茶スタイルもいいし、綺麗ですーー」などと、さまざまな反響が寄せられている。