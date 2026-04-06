【きょうから発売】フードコートでおなじみ「ポッポ」を家で楽しめる ポテトや今川焼きなど人気メニューが冷凍食品に
イトーヨーカ堂（以下「イトーヨーカドー」）は、フードコートブランド「ポッポ」と共同開発した冷凍食品の新商品11品目を、きょう6日より、イトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークマート、ヨークプライスの計196店舗にて順次発売する。
【写真】大容量で538円！ポッポのたこ焼 25個入り
「ポッポ」は1975年の誕生以来、約50年にわたり幅広い世代に親しまれてきた、イトーヨーカドーのフードコートブランド。現在は首都圏を中心に24店舗を展開し、年間来店者数は約220万人にのぼるなど、長年にわたり支持され続けている。
今回発売する冷凍食品シリーズは、「ポッポ」の魅力を店舗だけでなく家庭でも手軽に楽しんでもらいたいという想いから開発した。単に店舗メニューを再現するのではなく、「親しみやすさ」「どこか懐かしい味わい」「何度も食べたくなるおいしさ」「手頃な価格」といった、「ポッポ」らしさを大切にし、味付けや容量、食べやすさなど、細部にまでこだわっている。
また、冷凍食品ならではの「食べたいときに、食べたい分だけ」手軽に用意できる特長を生かし、共働き世帯や子育て世帯、高齢者世帯など、多様化するライフスタイルにも対応する。
■商品ラインナップ（価格は全て税込）
『ポッポの今川焼 8個入り』646円
熟練の職人が製造工場で一つひとつ丁寧に手焼きで仕上げた今川焼。薄皮の生地に甘さ控えめの味わいで、あんこの配合を70％まで高めた、たっぷりあんこを楽しめる商品。
『ポッポのたい焼 6個入り』538円
熟練の職人が製造工場で一つひとつ丁寧に手焼きで仕上げたたい焼。薄皮の生地に甘さ控えめの味わいで、あんこの配合を70％まで高めた、たっぷりあんこが特長の商品。
『ポッポのたこ焼 25個入り』538円
大粒のタコを使用し、しっかりとした具材感が楽しめるたこ焼に仕上げた。だしの風味を生かした、香り高く奥行きのある味わいが特長の商品。
『ポッポのむねからあげ 600g』754円
柔らかくジューシーな若鶏のむね肉を使用し、多くの人に好まれる味付けで仕上げた、「ポッポ」お墨付きの商品。
『ポッポのももからあげ 600g』754円
柔らかくジューシーな若鶏のもも肉を使用し、多くの人に好まれる味付けで仕上げた、「ポッポ」お墨付きの商品。
『ポッポのアメリカンドッグ 6本入』430円
ほんのり甘い衣とソーセージの塩味の組み合わせがクセになる特製ミックス粉を使用し、肉の旨味が感じられるソーセージを合わせた。食べやすい60グラムサイズを6本入りで用意。
『ポッポの牛肉コロッケ 5個入』430円
昔懐かしい街のお肉屋さんで食べたような、ほんのり甘みのあるコロッケを再現。牛肉の旨味とじゃがいもの自然な甘みが調和した味わいで、電子レンジで簡単に調理できるため、おかずにはもちろん、弁当にも。
『ポッポのハッシュドポテト 8枚』430円
ハッシュドポテトに適したじゃがいもを厳選しほくほくとした食感に。甘みが引き立ち、クセになるおいしさ。
『ポッポのソーセージピザ 1枚』430円
喫茶店のミックスピザをイメージし、ソーセージをたっぷりとトッピングしたジューシーな味わいに。さらに、2種類のチーズを使用した食べ応えのある仕様で、家庭のオーブンで調理しやすい9インチサイズ。
『ポッポのマヨコーンピザ 1枚』430円
子どもから大人まで幅広く楽しめる定番のマヨコーンピザ。甘みのあるコーンとコクのあるマヨネーズが相性よく調和した味わいで、家庭のオーブンで調理しやすい9インチサイズ。
『ポッポのポテト800g』646円 ※4月20日発売
『ポッポのメガポテト』をイメージした大容量サイズで、「ポッポ」店舗で使用しているポテトと同じ原料を使用。
【写真】大容量で538円！ポッポのたこ焼 25個入り
「ポッポ」は1975年の誕生以来、約50年にわたり幅広い世代に親しまれてきた、イトーヨーカドーのフードコートブランド。現在は首都圏を中心に24店舗を展開し、年間来店者数は約220万人にのぼるなど、長年にわたり支持され続けている。
また、冷凍食品ならではの「食べたいときに、食べたい分だけ」手軽に用意できる特長を生かし、共働き世帯や子育て世帯、高齢者世帯など、多様化するライフスタイルにも対応する。
■商品ラインナップ（価格は全て税込）
『ポッポの今川焼 8個入り』646円
熟練の職人が製造工場で一つひとつ丁寧に手焼きで仕上げた今川焼。薄皮の生地に甘さ控えめの味わいで、あんこの配合を70％まで高めた、たっぷりあんこを楽しめる商品。
『ポッポのたい焼 6個入り』538円
熟練の職人が製造工場で一つひとつ丁寧に手焼きで仕上げたたい焼。薄皮の生地に甘さ控えめの味わいで、あんこの配合を70％まで高めた、たっぷりあんこが特長の商品。
『ポッポのたこ焼 25個入り』538円
大粒のタコを使用し、しっかりとした具材感が楽しめるたこ焼に仕上げた。だしの風味を生かした、香り高く奥行きのある味わいが特長の商品。
『ポッポのむねからあげ 600g』754円
柔らかくジューシーな若鶏のむね肉を使用し、多くの人に好まれる味付けで仕上げた、「ポッポ」お墨付きの商品。
『ポッポのももからあげ 600g』754円
柔らかくジューシーな若鶏のもも肉を使用し、多くの人に好まれる味付けで仕上げた、「ポッポ」お墨付きの商品。
『ポッポのアメリカンドッグ 6本入』430円
ほんのり甘い衣とソーセージの塩味の組み合わせがクセになる特製ミックス粉を使用し、肉の旨味が感じられるソーセージを合わせた。食べやすい60グラムサイズを6本入りで用意。
『ポッポの牛肉コロッケ 5個入』430円
昔懐かしい街のお肉屋さんで食べたような、ほんのり甘みのあるコロッケを再現。牛肉の旨味とじゃがいもの自然な甘みが調和した味わいで、電子レンジで簡単に調理できるため、おかずにはもちろん、弁当にも。
『ポッポのハッシュドポテト 8枚』430円
ハッシュドポテトに適したじゃがいもを厳選しほくほくとした食感に。甘みが引き立ち、クセになるおいしさ。
『ポッポのソーセージピザ 1枚』430円
喫茶店のミックスピザをイメージし、ソーセージをたっぷりとトッピングしたジューシーな味わいに。さらに、2種類のチーズを使用した食べ応えのある仕様で、家庭のオーブンで調理しやすい9インチサイズ。
『ポッポのマヨコーンピザ 1枚』430円
子どもから大人まで幅広く楽しめる定番のマヨコーンピザ。甘みのあるコーンとコクのあるマヨネーズが相性よく調和した味わいで、家庭のオーブンで調理しやすい9インチサイズ。
『ポッポのポテト800g』646円 ※4月20日発売
『ポッポのメガポテト』をイメージした大容量サイズで、「ポッポ」店舗で使用しているポテトと同じ原料を使用。