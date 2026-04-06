江藤百香、お相手と“2ショット”で結婚を報告 『andGIRL』モデルほか
モデルの江藤百香（28）が6日までに自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。
【画像】江藤百香、“お相手”との2ショット
投稿で、「got married」と、指輪とハートマークを添えて報告。「かねてよりお付き合いしていた方と、昨年末に結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え、「いつもお世話になっている皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです！ありがとうございます」とつづった。
また3枚の写真も公開。お相手のひざ上でのショットや指輪ショットなどを添えた。
江藤は1997年11月8日生まれ、神奈川県茅ヶ崎市出身。主婦の友社『andGIRL』レギュラーモデルを務めるほか、『東京カレンダー』（東京カレンダー）、『JJ』（光文社）、『with』（講談社）など数々のメディアや広告などに出演している。
【画像】江藤百香、“お相手”との2ショット
投稿で、「got married」と、指輪とハートマークを添えて報告。「かねてよりお付き合いしていた方と、昨年末に結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え、「いつもお世話になっている皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです！ありがとうございます」とつづった。
また3枚の写真も公開。お相手のひざ上でのショットや指輪ショットなどを添えた。
江藤は1997年11月8日生まれ、神奈川県茅ヶ崎市出身。主婦の友社『andGIRL』レギュラーモデルを務めるほか、『東京カレンダー』（東京カレンダー）、『JJ』（光文社）、『with』（講談社）など数々のメディアや広告などに出演している。