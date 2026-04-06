こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

定例の打ち合わせや会議、商談など忙しい毎日。

準備だけでも大変なのに、終わった後の「議事録作り」に悩んでいる人も多いのでは。

一語一句漏らさずメモしようとすると内容に集中できず、後から整理するのにも膨大な時間がかかってしまいます。

ところが、たった1台のAIボイスレコーダーがあれば、録音や文字起こし、要約も自動で行ってくれます。その名は「HiDock P1」。

単なる「レコーダー」と侮るなかれ。「録る・まとめる・残す」をスマートに行い、作業全体の生産性を向上してくれるアイテムですよ。

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議事録作成に革命！ ワイヤレスイヤホン使用時でも録音できるAIボイスレコーダー「HiDock P1」が便利すぎ！

最近の会議はリアルだけでなく、インターネット環境が整っていればどこからでも参加できるようになりました。

世界で初めて（※自社調べ、2025年2月のデータによる）ワイヤレスイヤホンとの連携に対応したのが「HiDock P1」。

ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続できるBlueCatch（ブルーキャッチ）機能を搭載。

イヤホンを外さずに音声を直接録音でき、従来のレコーダーでは難しかったオンライン会議や電話中の大事な情報も取りこぼしなく記録できます。

また、他社製のAIボイスレコーダーは「毎月300分（5時間）まで」といった上限や月額サブスクが多いですが、「HiDock P1」はクラウドストレージ・AI文字起こし・要約が無制限に利用可能なのも特長の1つです。

文字起こしや要約はChatGPTなどの最新AIモデルを活用。日本語や英語、中国語など75の言語に対応

ワイヤレスイヤホンでの双方向の会話を録音する「通話モード」に加えて、「対話モード」「呟きモード」と3つの録音モードを内蔵。

「対話モード」では、本体にある2つの高性能ECMマイクが周囲の音をクリアに拾います。

マイクを口元に近づければ、自分専用のボイスメモとして使える「呟きモード」に早変わり。あらゆるシーンで効率的に情報のアウトプットが可能です。

ノイズキャンセル機能を搭載しており、キーボードの打鍵音や動物の鳴き声、騒音といった不要なノイズを排除し、人の話し声だけを録音してくれる優れモノ。

専用アプリ「HiNotes」と連携し、ChatGPT、Claude、Geminiなどの最新AIモデルを用いて文字起こしや要約、ToDoリストの作成を自動かつスピーディーに行います。

「HiNotes」は新バージョンの3.0を3月31日リリース予定。テンプレートに「議事録」が加わったり、ToDo管理画面や複数の呟きメモを一つのノートに集約する新機能も実装予定でさらに便利に。

文字起こしは日本語だけでなく、英語や中国語、ドイツ語など75言語に対応。出張先での国際会議や多言語での打ち合わせにも大活躍しますよ。

コンパクトサイズかつマグネット内蔵で持ち運びもラクラク。直感的な操作ができる物理ボタンも使い勝手抜群

本体のストレージは64GBで1回の録音は最長4時間までOK。フル充電の状態で最大8時間の連続録音が可能です。

ポケットサイズで持ち運びもラクラク。本体背面は強力なマグネットになっているので、ノートPCに固定しておけば置き忘れを防ぎます。

高級感のあるアルミニウムボディはビジネスシーンでも違和感なし。物理ボタンと音量調整ダイヤルを搭載し、直感的に操作できるのも魅力です。

HiDock P1 AI ボイスレコーダー 【世界初ワイヤレスイヤホンで録音可能】文字起こし 要約 先端LLM利用 ECMマイク搭載 パソコン対応 アプリ連動 仕事効率化AIツール ワンタッチ録音 通話/対面/呟き録音モード 75言語対応 クラウドストレージ無制限 64GB 大容量 議事録/ボイスメモ/講義ノート スペースグレー 22,780円 Amazonで見る PR PR

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Source: Amazon.co.jp

協力: HiDock