【編集部員が選んだ「指名買い」】2026年3月掲載記事からイチオシアイテムをピックアップ！

＜GoodsPress Web編集部員が選んだ「指名買い」＞

4月。新生活シーズンです。環境が変わり新たなスタートを切る人もいれば、そうではなくても年度が変わることもあり、気持ち新たになる季節です。

そんな区切りの時期だからこそ、持ち物を新しくしてみるというのもアリかもしれません。バッグを変えてみたり、時計を変えてみたり、靴を変えてみたりするだけで、生活自体は変わらなくても気分が変わる気がしませんか？

そんな新生活シーズンに向けてさまざまな新製品が発売された3月。GoodsPress Webでも多くの新製品を紹介してきましたが、そんな中から編集部員が「指名買い」したいと思ったアイテムを5つご紹介します。

【編集部 若澤の指名買い】

シチズン

「NB6080-51W」（15万9500円）

近年、腕時計は小径モデルが増えていますが、ぜひ「薄さ」にも注目を。手首まわりの快適さが段違いで、袖口の収まりも良好。実は腕時計に慣れていない人ほど、大きさではなく薄さで選ぶことで、より快適な腕時計ライフが送れるはず！

シチズンの機械式時計「シチズン シリーズエイト」の新作は、ケースの厚さがわずか10.4mm。ジャケットにも馴染み袖口への干渉も低減する薄さとデザインは、ビジネスシーンにぴったり。シースルーバック仕様なので、機械式らしいテンプの動きも楽しめます。

>> 薄さは“快適さ”の設計思想。サイズ感も現代的なシチズン「シリーズエイト」新章

【編集部 円道の指名買い】

アシックス

「GEL-FASTWALK」（1万7600円）

ウォーキングシューズ界に新星現る。まずかっこいい。そしてファストウォーク（早歩き）特化型。ウォーキングという言葉から連想するのんびりした雰囲気に真っ向から抗うコンセプトは、エクササイズとしてのウォーキングから散歩まで、歩くシーンすべてで履きたい一足です。

いわゆる早歩き（ファストウォーク）と言われる時速5〜7kmで歩くことを考えて設計されたウォーキングシューズで、散歩ではなく運動でウォーキングをしている人に最適な新作になります。

>> アシックス「GEL-FASTWALK」で早足ウォーキングにチャレンジ！

【編集部 手柴の指名買い】

サクラクレパス

「SAKURA craft_lab 001＆キーリングセット」

デジタルデバイスばかりが溢れる昨今、たまに文字を書くときにこだわりあるペンをサラリと使用していたら、とてもかっこいいと思います。そこで手にしたいのがこのボールペン。鈍く輝く真鍮のボディが“大人の持ち物”感満載。ジャケットの内ポケットに忍ばせておきたくなりませんか？

「大人に“かく”喜びを届ける」をテーマに2017年からサクラクレパスが展開する「SAKURA craft_lab」の新作。真鍮とアクリルで作られたボディのボールペンは、クリップや頭冠のデザインにもこだわりが。そしてペンのデザインを踏襲した真鍮製のキーリングがセットになっています。

>> 自分だけの1本に育てる悦び。サクラクレパスの真鍮製ボールペンが持つアンティークさに注目

【編集部 山口の指名買い】

Incase

「Tracks Expansion Backpack」（3万3000円）

容量拡張ができるバックパックも増えてきていますが、注目は両サイドに取り付けられたV字のコンプレッションベルト。斜めに入っていることにより、いちいちバックルを外さなくてもファスナーを開けやすい。外す際でも1箇所だけで楽チン。拡張時にPCスリーブに直接アクセスできるギミックがあるので、荷物が多くてもスマートにPCを取り出せます。

インケースの人気バックパック「Tracks Backpack」に拡張機能が加わったモデルで、コンパクト時の容量が21Lに対し、拡張すれば約30％増量の27Lに。21Lは普段使いにちょうどいいサイズ感で、荷物が増えた時だけ拡張させられます。

>> 拡張してもスマート。Incaseの絶妙サイズ「バックパック」は約30％も容量が増やせます

【編集部 澤村の指名買い】

エレメント

「Element Metal Power Bank 8000」（6900円）

最近、頻発しているモバイルバッテリーの発火事故。きちんとしたものを選ぶ意識も大事です。このモバイルバッテリーは粘度の高いゲル状電解質を使用した準固体バッテリーで、発火や液漏れ、膨張などのリスクが少なく、長寿命で暑さや寒さに強いのが特徴！ 見た目にもスマートで、スタンドがついてて利便性が高いのもいいですね。

放熱性の高いアルミボディのモバイルバッテリーで、セルには最近話題の準個体バッテリーを使用。容量は8000mAhと、ほとんどのスマホを1回フル充電できるスペックで、MagSafeによるワイヤレス充電が可能になっています。

>> -20℃〜55℃の過酷な環境にも対応！発火リスクを大幅に抑えた次世代モバイルバッテリー

＜文／GoodsPress Web＞

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