茂木健一郎が断言「魂とは人生の履歴そのもの」ニーチェが示した星の友情とは
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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「魂のかたち。」を公開した。動画では、茂木氏が「意識」と「魂」の違いについて言及し、人間が本質的に抱える孤独と他者への思いやりについて、哲学的な視点から独自の見解を語っている。
茂木氏は、意識のクオリアを研究する中で、英語圏の識者と議論すると「魂（ソウル）」という言葉が頻繁に登場すると説明。その上で、自身は意識と魂を異なるものだと捉えており、魂の正体を「個別性」だと定義した。
人はそれぞれ異なる環境で育ち、独自の経験を積み重ねていく。茂木氏は、「皆さんと全く同じ風景を見ている人はこの世に一人もいない」と指摘。フランスの哲学者ベルクソンが提唱した「純粋記憶」に触れつつ、過去の経験や事実の蓄積といった「履歴自体が魂なんだろうと思う」という説を展開した。そして、その人が亡くなると、固有の歴史や個別性もこの世から消え去ってしまうと語る。
さらに、時々刻々と変化する意識の背後にある、これまでの時間や経験の積み重ねこそが「魂」であり、それは他者とは決して交わらないものだとした。他者の内面を完全に知ることはできないが、想像することはできると述べ、ドイツの哲学者ニーチェの「星の友情」という言葉を紹介。「光と光、恒星と恒星の間の距離のような絶対的な距離がある」としつつ、その距離感を保ったまま相手を思いやることが大切だと説いた。
動画の終盤、茂木氏は都会の満員電車で無言ですれ違う日常の風景に言及。「実はそれぞれが100億光年の孤独を抱えて我々は一緒に電車に乗っている」と表現し、一見無機質な空間にも、一人ひとりの尊い魂が存在していることを強調した。茂木氏は、他者との絶対的な距離を受け入れながら、互いの魂に思いを馳せることの重要性を視聴者に静かに問いかけている。
茂木氏は、意識のクオリアを研究する中で、英語圏の識者と議論すると「魂（ソウル）」という言葉が頻繁に登場すると説明。その上で、自身は意識と魂を異なるものだと捉えており、魂の正体を「個別性」だと定義した。
人はそれぞれ異なる環境で育ち、独自の経験を積み重ねていく。茂木氏は、「皆さんと全く同じ風景を見ている人はこの世に一人もいない」と指摘。フランスの哲学者ベルクソンが提唱した「純粋記憶」に触れつつ、過去の経験や事実の蓄積といった「履歴自体が魂なんだろうと思う」という説を展開した。そして、その人が亡くなると、固有の歴史や個別性もこの世から消え去ってしまうと語る。
さらに、時々刻々と変化する意識の背後にある、これまでの時間や経験の積み重ねこそが「魂」であり、それは他者とは決して交わらないものだとした。他者の内面を完全に知ることはできないが、想像することはできると述べ、ドイツの哲学者ニーチェの「星の友情」という言葉を紹介。「光と光、恒星と恒星の間の距離のような絶対的な距離がある」としつつ、その距離感を保ったまま相手を思いやることが大切だと説いた。
動画の終盤、茂木氏は都会の満員電車で無言ですれ違う日常の風景に言及。「実はそれぞれが100億光年の孤独を抱えて我々は一緒に電車に乗っている」と表現し、一見無機質な空間にも、一人ひとりの尊い魂が存在していることを強調した。茂木氏は、他者との絶対的な距離を受け入れながら、互いの魂に思いを馳せることの重要性を視聴者に静かに問いかけている。
YouTubeの動画内容
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