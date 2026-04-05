この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

誰も同じ風景を見ていない「個別性」とは

茂木健一郎「自分の感覚に忠実だったらいい」バズりを追わず内面の価値を重んじる生き方

茂木健一郎が断言「振れ幅を解放して」創造性を生むための”裏の顔”とは

立憲民主党と公明党の「新党結成」の報を受け、国会議員の「二つの本能」について考える

ぼくは石丸伸二さんの「一次情報」をお届けしたので、何も修正する点はありません。

チャンネル情報

一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。