MoGo 2 Pro(New)

XGIMI(エクスジミー)は、ポータブルプロジェクター「MoGo 2 Pro」のアップデートモデルとして「MoGo 2 Pro(New)」を発売した。価格は79,800円。

前モデルからの大きな変更点は、搭載するOSがAndroid TVからGoogle TVへとアップデートされたこと。新たにNetflixが見られるようになったほか、従来のYouTubeやPrime Videoなどの各種動画配信サービスなどへも、よりスムーズにアクセスできるようになった。

また、明るさを400 ISOルーメンから430 ISOルーメン、内蔵ストレージも16GBから32GBへと強化。リモコンもバックライト付きを採用し、暗い部屋でも操作しやすくなっている。

光源はLEDで、0.23インチのDMDデバイスを使用。表示解像度はフルHD/1,920×1,080。ハリウッド映画の制作基準であるD65色温度規格とDCI-P3 90％の広色域をサポート。リアルな色彩表現により、映画やドラマを細部まで楽しめるという。

投影サイズは40～200インチで、推奨は60～120インチ。HDR10もサポートする。

本体には、Dolby Audio対応の8Wスピーカーを2基搭載。立体感のあるサウンドで、映画やスポーツ、音楽などを臨場感あるサウンドで再生する。

設置性を高める自動補正機能を搭載。独自のISA(インテリジェント・スクリーン・アダプション)テクノロジーにより、スムーズな自動台形補正とオートフォーカスを実現。複雑な設定を手動で行なうことなく、手軽に映像を楽しめる。

入力はUSB-C、USB、HDMIを各1系統用意。出力は3.5mmステレオミニ。バッテリーは内蔵しない。

外形寸法は108×132×157mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は1kg。