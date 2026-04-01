エイチ・アイ・エス（HIS）は、IR事業共創推進室と宇宙事業強化推進室を、4月1日付けで新設した。

IR事業共創推進室は、2030年秋を予定している大阪・夢洲の統合型リゾート（IR）の開業を見据えた専門組織として、来訪者を日本各地へ送り出す仕組みの構築支援や、MICEビジネスの展開支援、多角的な事業領域における共創モデルの構築、ギャンブル依存症対策や地域共生などの安心・安全な社会の実現を推進する。将来的な事業会社や合弁会社の立ち上げを視野に入れ、シナジーが見込める分野への投資や買収も検討する。室長には比良哲氏（法人営業本部 関西法人事業部次長 兼任）が就任する。

宇宙事業強化推進室は、次世代に価値をもたらす事業の創出を目指し、成長市場である宇宙ビジネス領域における新規事業の企画・推進を担う組織として、参入領域の特定とビジネスモデルの仮説構築やグローバル・エコシステムの形成とパートナーシップ強化、宇宙視点による既存事業のアップデートといった活動を強化し、将来的な事業会社や合弁会社の立ち上げを視野に入れ、シナジーが見込める分野への投資や買収も検討する。室長には海津誠之氏（新規事業統括本部長 兼任）が就任する。